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Общество

В ТГУ подвели итоги городского конкурса "Сувенир"

ТОЛЬЯТТИ. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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9 ноября в Тольяттинском госуниверситете (ТГУ) состоялась церемония награждения III ежегодного городского конкурса на лучшую разработку подарочной продукции "Сувенир". Мероприятие было организовано ТГУ совместно с администрацией Тольятти, Торгово-промышленной палатой Тольятти и Агентством стратегических инициатив, ООО "Союз дизайнеров России".

Фото: фото предоставлено ТГУ

Цель конкурса - выявление, поддержка и развитие креативных способностей молодежи при создании сувенира как инструмента формирования положительного имиджа Тольятти и ТГУ.

"С каждым годом уровень мастерства участников заметно растет. Выбрать победителей было нелегко. Участие в конкурсе дает ценный опыт и помогает развить новые навыки. Юным дизайнерам желаю не останавливаться на достигнутом и стремиться к новым победам", - отметил Сергей Вотинцев, председатель правления Тольяттинского городского отделения общественной организации "Союз дизайнеров России".

В конкурсе участвовали 43 человека (47 заявок) - школьники города и студенты университета. На основании экспертизы представленных работ были присуждены призовые места.

Призеры конкурса получили в подарок сувенирную продукцию не только от ТГУ, но и от соорганизаторов мероприятия. Так, от ТПП Тольятти были вручены грамоты и брендированные футболки - Екатерине Владимировне Зиновьевой за разработку проекта экологичного набора подарочной продукции с уникальным оформлением из переработанных материалов химической промышленности и Ангелине Андреевне Бариновой за разработку городского сувенира "Маяк".

"Нам важно позиционирование территории через сувенирные изделия. Очень здорово, когда есть продукция, которая показывает разнообразие и сильные стороны нашего города. Хочется, чтобы в будущем мы все больше развивали сувенирную базу Тольятти", - сказал Александр Дроботов, общественный представитель "Агентства стратегических инициатив" в Самарской области по направлению "Предпринимательство и технологии".

В конкурсе 2024 года планируется ввести отдельную номинацию для школьников разных возрастов. Прием заявок будет объявлен в ближайшие дни.

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