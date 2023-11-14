В ТГУ подвели итоги городского конкурса "Сувенир"

9 ноября в Тольяттинском госуниверситете (ТГУ) состоялась церемония награждения III ежегодного городского конкурса на лучшую разработку подарочной продукции "Сувенир". Мероприятие было организовано ТГУ совместно с администрацией Тольятти, Торгово-промышленной палатой Тольятти и Агентством стратегических инициатив, ООО "Союз дизайнеров России".
Цель конкурса - выявление, поддержка и развитие креативных способностей молодежи при создании сувенира как инструмента формирования положительного имиджа Тольятти и ТГУ.
"С каждым годом уровень мастерства участников заметно растет. Выбрать победителей было нелегко. Участие в конкурсе дает ценный опыт и помогает развить новые навыки. Юным дизайнерам желаю не останавливаться на достигнутом и стремиться к новым победам", - отметил Сергей Вотинцев, председатель правления Тольяттинского городского отделения общественной организации "Союз дизайнеров России".
В конкурсе участвовали 43 человека (47 заявок) - школьники города и студенты университета. На основании экспертизы представленных работ были присуждены призовые места.
Призеры конкурса получили в подарок сувенирную продукцию не только от ТГУ, но и от соорганизаторов мероприятия. Так, от ТПП Тольятти были вручены грамоты и брендированные футболки - Екатерине Владимировне Зиновьевой за разработку проекта экологичного набора подарочной продукции с уникальным оформлением из переработанных материалов химической промышленности и Ангелине Андреевне Бариновой за разработку городского сувенира "Маяк".
"Нам важно позиционирование территории через сувенирные изделия. Очень здорово, когда есть продукция, которая показывает разнообразие и сильные стороны нашего города. Хочется, чтобы в будущем мы все больше развивали сувенирную базу Тольятти", - сказал Александр Дроботов, общественный представитель "Агентства стратегических инициатив" в Самарской области по направлению "Предпринимательство и технологии".
В конкурсе 2024 года планируется ввести отдельную номинацию для школьников разных возрастов. Прием заявок будет объявлен в ближайшие дни.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻