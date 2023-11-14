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Общество

В Самарской области завершился слет юных поисковиков, реконструкторов и музейщиков "Сохраняя связь времен"

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 13 ноября, в молодежном центре "Лесная сказка" завершился слет юнармейцев и активистов молодежных патриотических объединений Самарской области "Сохраняя связь времен".

Три дня более 150 молодых жителей региона проходили программу по трем направлениям: историческая реконструкция, архивный поиск и организация музейных экспозиций.

Участниками слета стали бойцы поисковых отрядов, входящих в региональное отделение "Поисковое движение России" Самарской области, представители движения "Клубы Исторической Реконструкции России", а также активисты музеев образовательных организаций региона.

"В молодежном центре "Лесная сказка" летом были проведены два образовательных слета: для юнармейцев, кадетов, воспитанников ВПК и волонтеров Победы - Областной слет "Сохраняя связь времен" служит логическим продолжением таких мероприятий, как "Vремя Отважных" и "Волжская Застава".  По результатам прохождения программы ребята получили знания и практические навыки, которые им однозначно пригодятся в деятельности в учебных заведениях", - рассказал руководитель слета "Сохраняя связь времен" Илья Судин.

В рамках первого направления - "Школа молодого поисковика" - участники познакомились с проектами Самарского регионального отделения Поискового движения России и посетили мастер-класс по проведению полевых поисковых работ и эксгумации. На "Школе молодого реконструктора" ребята узнали о средневековых военных традициях и поучаствовали в фехтовании на мягком оружии со щитом и мечом, занимались стрельбой из исторического лука, метанием ножей и копий. Участники направления "Школа молодого музейщика" рассматривали стратегии по привлечению аудитории в музей, концепции развития музея и порядок проведения экскурсий с использованием художественного слова.

В свободное от образовательной программы время участники посетили экспозиции "Без срока давности", "Гордость и слава России в орденах и медалях" и "Историческая реконструкция Средневековья". На выставке "Гордость и Слава России в медалях и орденах" были представлены значимые награды за заслуги перед Отечеством, истории создания медалей и военный формы эпохи СССР. Также для ребят была организована культурная программа, в ходе которой участники проходили военно-исторический квиз "Помни и гордись". 

Областной слет "Сохраняя связь времен" входит в программу комплексного развития молодежной политики Самарской области "Регион для молодых" и проводится в рамках реализации национального проекта "Образование". Организаторами проекта являются Самарское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и государственное бюджетное учреждение Самарской области "Агентство по реализации молодежной политики" и при поддержке правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодежи.

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