В Самаре наградили авторов лучших ESG-проектов региона

В Самаре наградили победителей регионального конкурса ESG-проектов, направленных на поддержку экологических и социальных инициатив. Представители некоммерческих организаций собрались в Общественном центре Сбера и презентовали свои начинания. Победившие в конкурсе проекты получат финансирование и вскоре запустятся — все они рассчитаны на длительную работу и легко могут быть масштабированы.

На конкурс среди некоммерческих организаций Самарской области было подано более 20 заявок, победителей в двух номинациях определяли независимые эксперты. Выиграли четыре проекта, два из них представила одна и та же организация — АНО "ЭКО КУЛЬТУРА И ТЕХНОЛОГИИ".

Некоммерческую организацию и разработанные ею проекты в сфере экологии представил директор Сергей Денисов. Первым из них стал "Втор-чемоданчик" — проект по организации нового типа экологических уроков и мероприятий, проводимых библиотеками Самары. Основной целевой аудиторией являются ученики начальных и средних классов школ, а также студенты старших классов. Проект подразумевает разработку методических пособий и создание "Втор-чемоданчиков", которые будут содержать методические материалы, пособия и инструменты для проведения экологических уроков по переработке вторсырья.

"Я очень люблю проводить экологические уроки в младших классах, за этот и прошлый год провел, наверное, где-то порядка 30 эко-уроков, — рассказал Сергей Денисов. — И сотрудники библиотек мне сказали, что все классно, все здорово, есть что рассказывать, понятна структура, но нужно наглядное пособие. И мы задались такой целью. Идея пришлась ко двору: это чемодан, в котором собраны наглядные пособия и материалы, с помощью которых любой человек условно в течение часа по распечатанному и находящемуся на "флешке" электронному материалу может подготовить экологический урок и провести его. Там есть образцы, поскольку одной из основных проблем является то, что люди не верят в переработанное сырье. Мы же можем показать, что вот это "дробленка", эта капля — пластиковое волокно, то есть тот же ватин, которым набивают пуховик".

Вторым начинанием АНО "ЭКИТ" стал проект "Безопасные лекарства", в рамках которого будут установлены контейнеры для просроченных или ненужных медикаментов.

"Лекарство — это активное вещество, оно взаимодействует либо с микроорганизмами, либо с организмом в целом, — рассказал Сергей Денисов. — В природе его в такой концентрации не существует, оно плохо воздействует на окружающую среду: растения, животных, и на людей в том числе, потому что водоснабжающие коммуникации не могут отфильтровать от них воду, которая берется из Волги".

Часть контейнеров уже установлена в Самаре, планируется установка емкостей для сбора просроченных медикаментов в Тольятти и Новокуйбышевске.

В номинации социальной направленности победили проект "Движение — жизнь" Самарской городской общественной организации для детей-инвалидов с детства "Парус надежды" и проект "ЭкоШвея" Новокуйбышевской детской молодежной общественной организации "Здоровое детство".

"В проекте "Движение-жизнь" мы хотели показать, что спорт — это тоже часть нашей жизни, — рассказала председатель правления организации для детей с инвалидностью "Парус надежды" Ирина Кириллова. — В рамках проекта мы закупаем настольные спортивные игры Шаффлборд и Кульбутто. Обязательно проведем турнир, потому что эти игры не только для людей с инвалидностью, а вообще для всех. Для любого возраста — было бы желание. А желание появится, потому что это интересно. Мы планируем задействовать тренеров, будет работать секция. Будем проводить турниры среди ребят, подростков и молодежи с инвалидностью всех районов Самары — ведь в городе проживает более 4 тысяч детей с инвалидностью. Мы давно хотели развить это направление, просто не хватало средств купить эти спортивные игры".

Новокуйбышевский проект "ЭкоШвея" — кстати, единственная инициатива не из столицы региона, — направлен на отработку технологии творческой переработки текстильных отходов. Он призван сформировать у детей и взрослых навык полезного применения текстильных отходов и ответственное обращение с предметами одежды. По словам организаторов, заготовлено 15 килограммов текстиля, и он точно будет перешит, получив "вторую жизнь". Планируется отшить не менее ста изделий и реализовать их на благотворительных ярмарках.

"Сбер не только выстраивает свою работу, опираясь на принципы устойчивого развития, но и поддерживает тех, кто стремится развивать бережное отношение к природным ресурсам, экопривычки, безбарьерную среду, волонтерство и социальную ответственность. В Самарской области много организаций, нацеленных на это — мы плотно с ними взаимодействуем по многим направлениям. Конкурс помог нам определить новые векторы сотрудничества и развития активного регионального сообщества", — подвел итоги награждения Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка.