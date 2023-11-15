В Тольятти вручили 200-тысячную Карту жителя Самарской области

Владельцем юбилейной, 200-тысячной Карты жителя Самарской области стал слесарь-ремонтник ПАО "АвтоВАЗ" Максим Тюгаев, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

На церемонии вручения врио заместителя председателя правительства — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков и Управляющий ВТБ в Самарской области — вице-президент Максим Папков поздравили счастливого обладателя Карты жителя и выразили уверенность, что в скором времени тольяттинец оценит все ее преимущества.

"Карта жителя Самарской области позволяет комфортно и быстро получать государственные услуги в электронном виде, в ней имеется целый ряд преимуществ по бонусам, скидкам. Она работает и как социальная карта. Сервисы здесь будут догружаться, что еще больше повысит интерес к Карте. И каждый ее обладатель будет иметь очевидную выгоду при использовании. Сегодня мы выдали 200-тысячную Карту жителя. Дальше — больше! 200 тысяч — это высокая ответственность, ведь все большее количество пользователей рассчитывает, что все будет работать корректно и без сбоев. Конечно, мы и дальше будем насыщать Карту жителя дополнительными сервисами и функциями", — отметил Константин Пресняков.

Проект "Карта жителя Самарской области" реализуется по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Спрос на электронные карты за этот год существенно вырос, количество заявок уже превысило 210 тысяч. Проект продолжает активно развиваться и совершенствоваться.

"ВТБ лидирует по числу выданных Карт жителя Самарской области: с начала массовой эмиссии мы получили свыше 185 тыс. заявок на ее получение. Уникальный пластик пользуется спросом у многих жителей региона. С начала года мы фиксируем растущий интерес к продукту со стороны молодежи и жителей региона средних лет. Это говорит о том, что проект развивается и дополняется полезными и нужными сервисами и инструментами, которые упрощают клиентам жизнь в городской среде. Мы со своей стороны расширили каналы по подаче заявки на оформление карты жителя. Сегодня это можно сделать не только в офисах ВТБ, но и через официальный интернет-портал, в офисах МФЦ или через работодателя путем реестровой выдачи", — прокомментировал Максим Папков.

Напомним, Карта жителя Самарской области способна совместить в себе функционал банковской, транспортной карты, полиса ОМС, а также стать копилкой для бонусов и кешбэка от более 200 партнеров. Например, в октябре к списку партнеров присоединились футбольный клуб "Крылья Советов" и хоккейный клуб "Лада". Кроме того, Карта жителя позволяет сэкономить и на поездках в общественном транспорте — при оплате проезда смартфоном через мобильное платежное приложение до конца года действует скидка в 10 рублей. Акция распространяется на оплату проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях, метрополитене, а также в электричках Самарской пригородной пассажирской компании.

"Оформить Карту жителя мне посоветовала жена, она ее уже оформила, активно ей пользуется. Удобно, что можно и проезд оплачивать, а сейчас еще и со скидкой, и в поликлинике вместо полиса ОМС предъявлять, и в магазинах получать скидки и бонусы за покупки. Я планирую активно использовать Карту жителя и следить за новыми сервисами, которые она будет предлагать в будущем", — рассказал Максим Тюгаев.

На сегодняшний день в проекте участвуют три банка: "ВТБ", "Солидарность" и "Газпромбанк". Также Карту жителя можно использовать как средство доступа к государственным электронным сервисам через интернет-портал card.samregion.ru или мобильное приложение. Выпускается и обслуживается Карта бесплатно, получить её могут все желающие, начиная с 14 лет (до 18 лет необходимо согласие родителей или опекунов). Из документов понадобятся только паспорт и СНИЛС.