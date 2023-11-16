В Самаре прошла конференция "Тренды свадеб-2024"

Накануне в региональном центре "Мой бизнес" прошла конференция "Тренды свадеб-2024". Участниками события стали представители сферы праздников: ведущие, декораторы, свадебные организаторы, фотографы. Событие прошло в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

В течение дня эксперты и участники говорили о том, каким будет бизнес в свадебной индустрии в следующем году, какие инструменты продаж будут наиболее эффективными.

Они обсудили на конференции актуальные вопросы по организации свадеб и получили практические советы: как быть лучшим ведущим для гостей и молодоженов, как создавать стильные пространства, а также по методам продвижения в event-индустрии.

Для участников выступали приглашенные спикеры — признанные эксперты в области организации мероприятий. Завершилась конференция обсуждением в формате круглого стола.

"Чтобы постоянно оставаться в тренде, нужно постоянно развивать кругозор, тренировать насмотренность, учиться — причем не только в сфере свадебной индустрии, но и на выступлениях смежных специалистов, — отметил ведущий мероприятий Александр Чумак. — Что мы и сделали: фотографы пообщались с организаторами, ведущие задавали вопросы декораторам. Такая взаимная работа и позволит всем быть в курсе важных тенденций".

Ведущий свадебных событий и мероприятий Камиль Кузахметов поделился тремя советами, чтобы оставаться в тренде свадебного бизнеса: "Первое — создавать контент, который будет продвигать вас как специалиста в event-сфере. Второе — дружите с вашими коллегами, учитесь у более опытных участников рынка. Многие готовы делиться советами и знаниями, за которые заплатили опытом и деньгами. И третье — вкладывайтесь в свое продвижение, чтобы запустить круговорот заявок".

"Я сегодня приехал, в первую очередь, за общением, — рассказал ведущий из Тольятти Дмитрий Комаров. — Было полезно послушать спикеров и задать им вопросы, чтобы взглянуть с нового ракурса на наше общее дело. Мероприятия, которые позволяют с профессиональной точки зрения посмотреть на все происходящее, — это очень ценно".