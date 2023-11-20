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Общество

Самарчанка поборется за титул "Мисс Офис — 2023" и 3 млн рублей

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Красавица из Самары поборется за титул "Мисс Офис — 2023", сообщает "КП-Самара". Она прошла в финал единственного в мире конкурса красоты для офисных сотрудниц. Представлять наш регион будет 27-летняя Дарья Барбашина.

Девушка живет в Самаре. Она окончила местный политех. Сейчас Дарья работает в транспортной компании логистом. Увлекается йогой, которая помогает ей сконцентрироваться, и составлением букетов. Также девушка любит животных. Она оказывает помощь приютам для кошек и собак.

Самарчанка вошла в число 30 финалисток конкурса "Мисс Офис — 2023". Сейчас она находится в Москве вместе с другими конкурсантками, в числе которых не только россиянки, но и жительницы Японии, Испании, Турции, Казахстана и Беларуси. Они готовятся к грандиозному шоу. Задействованы профессиональные постановщики, хореографы и стилисты.

Финальное шоу состоится в субботу, 25 ноября, в столичном центре "Планета КВН". Главный приз — 3 млн руб. и возможность стать лицом трех российских брендов. Победительницу определит экспертное жюри.

Параллельно будет идти народное голосование. Участница, которая наберет наибольшее число голосов, получит почетную награду "Приз зрительских симпатий". Жители региона смогут посмотреть финальное шоу онлайн (начало — в 18:00 по московскому времени) и поддержать красавицу из Самары.

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