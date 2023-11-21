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Общество

В ГИБДД посоветовали самарцам не пользоваться автомобилем в гололед

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты Приволжского УГМС объявили об очередном желтом уровне погодной опасности в связи с гололедом.

"Во вторник, 21 ноября, местами в Самарской области ожидается сильный снег, мокрый снег, гололед, ледяной дождь, налипание мокрого снега, ночью местами метель видимостью 1-2 километра, усиление восточного ветра порывы 15-20 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица". - сообщили синоптики.

В связи со сложными погодными условиями региональная Госавтоинспекция рекомендует водителям не пользоваться личными автомобилями и по возможности отложить запланированные поездки. Обильное выпадение осадков в виде снега, усиление ветра и плохая видимость влияют на безопасность дорожного движения.

"Если невозможно отложить поездку, водителям следует выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал между потоками. Также нужно учитывать, что из-за гололеда сцепление колес с дорогой снижается, а тормозной путь увеличивается в несколько раз, - отмечается в сообщении. - Необходимо избегать беспорядочного маневрирования, в особенности, связанного с выездом на полосу встречного движения, строго выполнять предписания дорожных знаков. Особенно внимательными водителям нужно быть на перекрестках, возле остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. Пешеходам также необходимо быть внимательными, переходить дорогу только в установленных для этого местах, не отвлекаться на телефонные разговоры".

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