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Общество

В Самаре изменили настройки светофора на перекрестке Авроры и Гагарина из-за ДТП

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На ул. Авроры и, в частности, в районе перекрестка улиц Авроры и Гагарина в Самаре изменили настройки светофора. Изменения произошли и в части парковки транспортных средств.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

По информации департамента транспорта Самары, этот перекресток вошел в перечень мест концентрации ДТП в 2022 г., где основной причиной происшествий стало конфликтное пересечение транспортных потоков при выполнении маневров "левых" поворотов.

В целях решения обозначенной проблемы был разработан проект организации дорожного движения по изменению режима работы светофорного объекта, предусматривающего фазу регулирования, при которой левосторонние повороты выполняются без конфликтных пересечений с транспортными и пешеходными потоками.

При этом расчетные показатели длительности всех фаз регулирования отвечают требованиям ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, барьерных ограждений и направляющих устройств".

Дополнительно установлены сопутствующие условия, которые оказывали влияние на уровень пропускной способности данного транспортного узла.

Оно было обусловлено наличием стоянки транспорта на правых полосах движения. В результате из трех полос, предназначенных для движения транспорта, фактически работало две полосы. В связи с этим разработана схема установки технических средств организации дорожного движения, предусматривающую введение ограничения парковки транспорта: по ул. Авроры — на участке от ул. Аэродромной до ул. Дыбенко и по ул. Гагарина — на участке от ул. Ивана Булкина до Байкальского переулка.

 

Напомним также, что для обеспечения безопасности на самарских дорогах, отремонтированных по нацпроекту, приняты и другие меры.

"Например, устроены так называемые островки безопасности, где пешеходы, которые не успели перейти проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, могут дождаться следующего зеленого сигнала. Так, островок безопасности появился на пересечении обновленных в этом году пр. Масленникова и ул. Мичурина, — рассказал заместитель руководителя Управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Сергей Панферов. — Кроме того, на отдельных локациях выполнено устройство ИДН — искусственных дорожных неровностей. Они имеются на пр. Ленина — в формате "венских платформ", на ул. Красных Коммунаров и на других дорожных объектах".

 

К ноябрю текущего года в Самаре на дорогах местного значения уже ликвидировали 10 мест концентрации ДТП, выявленных в прошлом году.

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