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Общество

Между Москвой и Санкт-Петербургом — выбрали Самару

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главная телевизионная награда страны едет в Самарский регион. ГТРК "Самара", одержав победу во Всероссийском конкурсе "ТЭФИ Регион-2023", стала обладательницей девятого по счету бронзового Орфея. Такой весомой в прямом смысле коллекцией могут похвастаться лишь единицы.

Фото: предоставлено ГТРК "Самара"

В этом году телерадиокомпания была признана лучшей в номинации "Программа для детей". Жюри высоко оценило телевизионный проект "Ура, каникулы!". Авторы и участники захватывающей и познавательной передачи рассказывают и показывают юным телезрителям где, кем и как школьник может подработать в каникулы и сколько он при этом заработает.

Программа была создана вместе с юнкорами из легендарной телестудии "Товарищ" как эксперимент, и он оказался успешным — завоевал сердца не только школьников, но и мэтров российского телевидения.

Победа в "ТЭФИ" — это гордость и престиж Самарской области. Это огромный вклад в культурное развитие региона, поскольку СМИ, а в том числе и проекты ГТРК "Самара", усиливают процесс цивилизационного обмена, интернационализацию культуры и общественной жизни в целом, способствуют созданию гражданско-патриотических ценностей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Груздев 31 октября 2023 21:24 Профессиональные и начинающие журналисты Самарской области могут принять участие в конкурсе российских СМИ "Совет Федерации — палата регионов"

Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))

Катерина К 26 октября 2023 19:59 В декабре 2023 года в Самаре появится несколько новых автобусных маршрутов

Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Елена Ковшова 25 октября 2023 20:25 На Кировском рынке в Самаре работает ОМОН

И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?

Алена Ручкинова 06 октября 2023 08:08 Благотворительный фонд "Независимость" оказал помощь 150 детям

Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻

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