Между Москвой и Санкт-Петербургом — выбрали Самару

Главная телевизионная награда страны едет в Самарский регион. ГТРК "Самара", одержав победу во Всероссийском конкурсе "ТЭФИ Регион-2023", стала обладательницей девятого по счету бронзового Орфея. Такой весомой в прямом смысле коллекцией могут похвастаться лишь единицы.
В этом году телерадиокомпания была признана лучшей в номинации "Программа для детей". Жюри высоко оценило телевизионный проект "Ура, каникулы!". Авторы и участники захватывающей и познавательной передачи рассказывают и показывают юным телезрителям где, кем и как школьник может подработать в каникулы и сколько он при этом заработает.
Программа была создана вместе с юнкорами из легендарной телестудии "Товарищ" как эксперимент, и он оказался успешным — завоевал сердца не только школьников, но и мэтров российского телевидения.
Победа в "ТЭФИ" — это гордость и престиж Самарской области. Это огромный вклад в культурное развитие региона, поскольку СМИ, а в том числе и проекты ГТРК "Самара", усиливают процесс цивилизационного обмена, интернационализацию культуры и общественной жизни в целом, способствуют созданию гражданско-патриотических ценностей.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻