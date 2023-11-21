Между Москвой и Санкт-Петербургом — выбрали Самару

Главная телевизионная награда страны едет в Самарский регион. ГТРК "Самара", одержав победу во Всероссийском конкурсе "ТЭФИ Регион-2023", стала обладательницей девятого по счету бронзового Орфея. Такой весомой в прямом смысле коллекцией могут похвастаться лишь единицы.

В этом году телерадиокомпания была признана лучшей в номинации "Программа для детей". Жюри высоко оценило телевизионный проект "Ура, каникулы!". Авторы и участники захватывающей и познавательной передачи рассказывают и показывают юным телезрителям где, кем и как школьник может подработать в каникулы и сколько он при этом заработает.

Программа была создана вместе с юнкорами из легендарной телестудии "Товарищ" как эксперимент, и он оказался успешным — завоевал сердца не только школьников, но и мэтров российского телевидения.

Победа в "ТЭФИ" — это гордость и престиж Самарской области. Это огромный вклад в культурное развитие региона, поскольку СМИ, а в том числе и проекты ГТРК "Самара", усиливают процесс цивилизационного обмена, интернационализацию культуры и общественной жизни в целом, способствуют созданию гражданско-патриотических ценностей.