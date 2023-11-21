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Общество

Самарским студентам предлагают сдать электронные сигареты на создание дронов для бойцов СВО

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Самаре у студентов собирают использованные электронные сигареты для отправки в зону СВО, сообщает издание "Подъем". Как пояснили в Военном учебном центре Самарского университета, элементы устройств нужны для сбора беспилотников.

"Все это добровольно. Собрали уже более 700 различных элементов, в основном используются аккумуляторы и зарядные устройства для аккумулятора, которые внутри этой парилки находятся. Они нужны для применения в беспилотной авиации, в том числе в системах сброса и так далее. У нас есть военно-патриотическое объединение "Сокол", на него вышли лица, задействованные в СВО, и попросили эти элементы. Они малоточные, но способны какой-то механизм привести в действие абсолютно автономно, даже при потере питания от основного источника, поэтому мы занимаемся этим. Там неважно какие, можно использованные, потому что в них есть аккумулятор, который может нести свою функцию по приведению каких-то цепей в действие. Мы расставили специальные приемники для использованных электронных устройств, туда ребята добровольно складывают, мы потом делаем выемку", — уточнили в Военном учебном центре.

Гуманитарную помощь бойцам СВО центр отправляет регулярно: теплые вещи, печки, отопители, элементы для электроники, вооружения.

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