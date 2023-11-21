В связи с неблагоприятными погодными явлениями в Самарской области усилена работа профильных служб

В Самарской области продолжает работу оперативный штаб по ликвидации последствий прошедшего накануне сильного снегопада. Во вторник, 21 ноября, состоялось очередное заседание штаба под руководством и.о. первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Натальи Катиной.

В заседании приняли участие руководители профильных региональных министерств, УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, Главного управления МЧС России по Самарской области, ФГБУ "Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", Управления ФКУ "Поволжуправтодор", ГКП Самарской области "АСАДО", главы муниципальных образований региона.

Напомним, что в понедельник, 20 ноября, на территории губернии за несколько часов выпала практически месячная норма осадков. Ситуация осложнилась порывистым ветром, гололедом, а позже - и ледяным дождем. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, организованы круглосуточные дежурства служб МЧС, ГИБДД, министерства транспорта и автомобильных дорог.

Участники оперативного штаба обсудили актуальную обстановку на дорогах региона и прогнозируемые метеоусловия. Начальник Приволжского УГМС Айдар Мингазов сообщил, что погода до конца недели сохранится неустойчивой.

22 ноября ожидается облачная погода, сегодня в ночь осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя, местами метель, гололед, налипание мокрого снега. Днем прогнозируется сильный снег, местами метель, ветер 8-13 м/с, местами порывы 16-21 м/с. Температура воздуха 1-6 градусов ниже нуля. К 24 ноября ожидается значительное понижение температуры - до -20 градусов, с последующим потеплением.

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин доложил о текущей ситуации. Он отметил, что в настоящее время дороги с высокой интенсивностью движения очищены, с низкой интенсивностью продолжают отрабатываться, работа ведется в дежурном режиме. При начале снегопада будет осуществляться патрульная снегоочистка. Также министр доложил, что, несмотря на сложные погодные условия, авиационный и железнодорожный транспорт во время прошедшего снегопада работал в штатном режиме. Во время снегопада были ограничения в работе водного транспорта, сегодня их нет. Что касается автобусных маршрутов, были остановлены рейсы по трассе М-5, в соответствии с распоряжением ГИБДД.

На региональных дорогах, в зависимости от погодных условий, работало до 323 единиц дорожной техники, в том числе на региональных дорогах в черте г. о. Самара задействовали 60 единиц техники. Все автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области находятся в проезжем состоянии. Между тем, были вопросы, связанные с нехваткой снегоуборочной техники на дорогах муниципального значения. В ходе совещания Наталья Катина поручила подготовить информацию о количестве техники у ГКП Самарской области "АСАДО", а также о заключенных договорах подряда на снегоуборочную технику в муниципальных образованиях.

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко в своем докладе отметил, что на дорогах федерального значения необходимо более активно выполнять работы по расчистке, вовремя обрабатывать дорожное полотно реагентами, тем более что информация об ухудшении погодных условий до всех доводится заранее. Более четко организованная работа подрядной организации Управления ФКУ "Поволжуправтодор", по мнению участников совещания, в будущем поможет предотвратить продолжительную остановку движения на федеральных трассах.

По итогам заседания штаба были даны поручения уполномоченным службам о проведении полного комплекса превентивных мероприятий для смягчения последствий ожидаемых погодных явлений.

"Коллеги, всем быть готовыми к дальнейшему ухудшению погодных условий. Примите все необходимые меры для поддержания в нормативном состоянии улично-дорожной сети и тротуаров, для предотвращения гололеда, так как Гидрометцентр предупреждает о резком похолодании. Зимний период только начинается, необходимо мобилизоваться, чтобы пройти это время без чрезвычайных ситуаций", - завершила совещание Наталья Катина.