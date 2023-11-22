Сызрань и шесть районов сорвали подготовку к отопсезону

По итогам проверки Средне-Поволжского управления Ростехнадзора не готовы к отопительному периоду оказались Сызрань, Ставропольский, Камышлинский, Кошкинский, Приволжский, Красноармейский и Большеглушицкий районы. При этом фактов срывов начала отопительного сезона в регионе не выявлено.

Оценку готовности муниципальных образований Самарской области надзорный орган проводил до 15 ноября.

Наиболее значительные нарушения Ростехнадзор зафиксировал в Кошкинском и Ставропольском районах. Причиной такой ситуации указывается нехватка подготовленного персонала, обслуживающего оборудование и теплосети. Кроме того, местные органы власти несвоевременно проверяли теплоснабжающие организации.

О нарушениях требований готовности к отопсезону Ростехнадзор сообщил в прокуратуру Самарской области.

Напомним, вопросы к Сызрани по поводу качества услуг по теплоснабжению возникают не первый год. В 2022 г. местные жители в декабре жаловались на низкую температуру в квартирах. По информации городского комитета ЖКХ, статус единой теплоснабжающей организации на территории Сызрани в 2019 г. был присвоен МУП "ЖЭС" и ПАО "Т Плюс". При этом МУП находится в процедуре банкротства.