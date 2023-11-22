Сызрань и шесть районов сорвали подготовку к отопсезону

По итогам проверки Средне-Поволжского управления Ростехнадзора не готовы к отопительному периоду оказались Сызрань, Ставропольский, Камышлинский, Кошкинский, Приволжский, Красноармейский и Большеглушицкий районы. При этом фактов срывов начала отопительного сезона в регионе не выявлено.
Оценку готовности муниципальных образований Самарской области надзорный орган проводил до 15 ноября.
Наиболее значительные нарушения Ростехнадзор зафиксировал в Кошкинском и Ставропольском районах. Причиной такой ситуации указывается нехватка подготовленного персонала, обслуживающего оборудование и теплосети. Кроме того, местные органы власти несвоевременно проверяли теплоснабжающие организации.
О нарушениях требований готовности к отопсезону Ростехнадзор сообщил в прокуратуру Самарской области.
Напомним, вопросы к Сызрани по поводу качества услуг по теплоснабжению возникают не первый год. В 2022 г. местные жители в декабре жаловались на низкую температуру в квартирах. По информации городского комитета ЖКХ, статус единой теплоснабжающей организации на территории Сызрани в 2019 г. был присвоен МУП "ЖЭС" и ПАО "Т Плюс". При этом МУП находится в процедуре банкротства.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!