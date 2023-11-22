Комплекс возможностей: в Самарской области госпрограмма меняет облик сел

Создание комфортных условий проживания для людей в сельской местности — одно из приоритетных направлений работы правительства Самарской области. Реализация государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" помогает развивать социальную, инженерную инфраструктуру села, строить автомобильные дороги, жилье, в том числе для молодых семей и специалистов.

Из 284 сельских поселений области в реализации мероприятий программы приняло участие 248 поселений (87,3%), в которых постоянно проживают более полумиллиона человек.

"Труженики села вносят большой вклад в экономику региона, и именно жители села во многом обеспечивают продовольственную безопасность. В рамках национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, проводится большая системная работа по всей территории Российской Федерации. Без программы "Комплексное развитие сельских территорий" нам бы пришлось сложнее, — подчеркнул глава региона Дмитрий Азаров. — Комплекс возможностей, которые представляют нацпроекты, объединенные с мерами региональной поддержки конкретным семьям, хозяйствам, интеграция в эту работу социальных контрактов дает серьезный импульс развитию села".

Напомним, Самарская область получила высокую оценку проводимой работе по созданию современных и комфортных условий в муниципальных районах во время делового визита министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева. В поселке Сургут Сергиевского района глава федерального Минсельхоза и губернатор Дмитрий Азаров посетили школу и детский сад, построенные в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".

"Наш основной механизм доведения средств до территории — это комплексная программа развития территорий. И в рамках этого направления субъекту было предусмотрено в прошлом году более миллиарда рублей. Реализовано 8 мероприятий, и очень важно: все объекты завершены в срок", — отметил глава федерального ведомства.

Благодаря программе завершено 7 проектов комплексного развития в поселках Светлодольск и Сургут Сергиевского района, селе Чубовка Кинельского района, селе Зуевка Нефтегорского района, селе Старое Резяпкино Клявлинского района, селе Кошки Кошкинского района и селе Богатое Богатовского района. Отремонтированы здания социальных объектов (школ, детсадов и пр.), построены или реконструированы инженерные сети.

В селе Богатое, например, проведен капитальный ремонт детского сада и Дома молодежных организаций, а также строительство водопровода. Так, в детском саду "Солнышко" установлены новая кровля, системы тепло-, водо- и электроснабжения, яркое освещение, утеплены фасады, благоустроена территория и проведено озеленение. Причем в выборе дизайна и расцветки фасада здания участвовали родители воспитанников и сотрудники детского сада. Сейчас в саду функционируют шесть групп, из них две ясельные, куда принимают малышей от года. Всего в "Солнышке" на текущий момент 135 воспитанников. Для них детский сад наполнили всем необходимым, включая интерактивные доски, мебель, столы с кинетическим песком, визиборды (игровые развивающие доски с расположенными на них различными деталями и элементами, безопасными для детских игр), игровые модули, а также создали уголок природы.

"Были заменены все коммуникации, отопление, канализация, электричество. Теперь есть видеонаблюдение в детском саду. Везде заменены окна, двери. Новое покрытие и принты на стенах радуют и детей, и всех посетителей. Мы очень благодарны нашему Губернатору и правительству за проделанную работу. Мы, как и все жители, очень ценим происходящие у нас в селе изменения", — сообщила и. о. руководителя детского сада Марина Санникова.

Также в селе преобразилось здание Дома молодежных организаций. Благодаря реконструкции по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" оно обрело современный облик. Заменены все инженерные коммуникации, кровля, полы, выполнена внутренняя отделка, утеплен фасад. В обновленном здании оборудованы тир и оружейная комната. Теперь Дом молодежных организаций принимает все больше воспитанников, проводит занятия военно-патриотических и юнармейских отрядов муниципалитета. Уже сейчас здесь с комфортом разместились многочисленные объединения: "Юнармия", "Гвардия", "Здоровая Россия", "Волонтеры Победы", ДОСААФ, зональный центр патриотического воспитания.

"Дом молодежных организаций стал местом проведения соревнований по пулевой стрельбе, занятий по физической, воздушно-десантной, медицинской, туристической подготовке. Тут проводятся тематические тесты, викторины, олимпиады. Здесь же организован сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО, шьются тенты и плетутся маскировочные сети. Ветераны боевых действий и офицеры запаса проводят в отреставрированном здании встречи с молодежью", — рассказал директор учреждения Артур Страшнов.

Всего за последние три года в Самарской области в рамках федерального проекта "Современный облик сельских территорий" (подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий") капитально отремонтированы 4 школы, 1 дом культуры и 1 Дом молодежных организаций, построено 2 детских сада и 1 капитально отремонтирован. Реконструированы 5 км водопровода, построены 5,87 км сетей водоснабжения и 5,65 км сетей водоотведения, сети освещения и теплосети. До конца года завершается работы по строительству еще 8,8 км водопровода.