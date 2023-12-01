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Суды Происшествия

Член ОПГ "Штаб" Андрей Зольников снова пытается выйти на волю в Самаре

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На этой неделе Самарский облсуд снова начал рассматривать жалобу сына экс-главы Ростехнадзора Самарской области Андрея Зольникова. Представитель криминальной группировки опять хочет выйти на свободу.

Напомним, глава Ростехнадзора Юрий Зольников создал банду под названием "Штаб" еще в 1999 г. вместе с сыном Андреем, который являлся теневым директором ООО "Промэкспертиза". Третьим лидером преступного сообщества стал директор самарского филиала ОАО "Оргэнергонефть" Игорь Власов.

"Они хотели получать доход в от преступного бизнеса на территории Самарской области через монополизацию рынка экспертизы промышленной безопасности и иных сфер бизнеса, подконтрольных Управлению по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Самарской области. Для этого мужчины собирались устранить с рынка других участников, в том числе с помощью убийств", — рассказывали в Следственном комитете.

К "штабным" присоединились Владимир Колсанов, Виктор Скляренко, Виктор Трешников, Евгений Горбунов и Евгений Фролов. Они и помогали расправляться с конкурентами. Например, в 2006 г. убили директора ООО "СамараКонтрольСервис" Владимира Хохлова.

Одно из покушений совершили на Игоря Кузнецова. Бандиты хотели помешать переводу этого мужчины в областной Ростехнадзор. Кузнецова подкараулили у ворот его дома и, брызнув в лицо из газового баллончика, ударили ножом в грудь. Но преступники попали в лежавшую в кармане пачку денег.

В декабре 2009 г. Верховный Суд РФ назначил Юрию Зольникову 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Андрею Зольникову — 17 лет лишения свободы, остальным членам преступного сообщества — Колсанову, Скляренко, Трешникову, Горбунову и Фролову — от восьми до 20 лет лишения свободы. В этом году стало известно, что Зольникова-старшего решили отпустить условно-досрочно, отменив постановление об отказе в УДО Новокуйбышевского суда. После публикации Волга Ньюс облсуд распространил пресс-релиз, объяснив, почему отпустили Зольникова-старшего. Например, он получил 54 поощрения за время отбывания наказания.

После этого Зольников-младший тоже попытался выйти на волю, обратившись в суд. Но в феврале 2023 года его не отпустили (сколько он получил поощрений за время отбывания наказания — не уточнялось).

В очередной раз требования Андрея Зольникова об УДО и замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами суд Волжского района рассматривал осенью этого года. Зольникову отказали. Отказы он обжалует в облсуде. Решение должны принять седьмого декабря.

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