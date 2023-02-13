Сына экс-главы управления Ростехнадзора не выпустили на волю

В понедельник, 13 февраля, Самарский областной суд рассмотрел жалобу Андрея Зольникова — сына бывшего главы Ростехнадзора по Самарской области. Зольникова-младшего судили за убийство в составе жуткой группировки под названием "Штаб".

Напомним, глава Ростехнадзора Юрий Зольников создал банду под названием "Штаб" еще в 1999 г. вместе с сыном Андреем, который являлся теневым директором ООО "Промэкспертиза". Третьим лидером преступного сообщества стал директор самарского филиала ОАО "Оргэнергонефть" Игорь Власов.

"Они хотели получать доход в от преступного бизнеса на территории Самарской области через монополизацию рынка экспертизы промышленной безопасности и иных сфер бизнеса, подконтрольных Управлению по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Самарской области. Для этого мужчины собирались устранить с рынка других участников, в том числе с помощью убийств", — рассказывали в Следственном комитете.

К "штабным" присоединились Владимир Колсанов, Виктор Скляренко, Виктор Трешников, Евгений Горбунов и Евгений Фролов. Они и помогали расправляться с конкурентами. Например, в 2006 г. убили директора ООО "СамараКонтрольСервис" Владимира Хохлова.

Одно из покушений совершили на Игоря Кузнецова. Бандиты хотели помешать переводу этого мужчины в областной Ростехнадзор. Кузнецова подкараулили у ворот его дома и, брызнув в лицо из газового баллончика, ударили ножом в грудь. Но преступники попали в лежавшую в кармане пачку денег.

В декабре 2009 г. Верховный Суд РФ назначил Юрию Зольникову 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Андрею Зольникову — 17 лет лишения свободы, остальным членам преступного сообщества — Колсанову, Скляренко, Трешникову, Горбунову и Фролову — от восьми до 20 лет лишения свободы. На днях стало известно, что Зольникова-старшего решили отпустить условно-досрочно, отменив постановление об отказе в УДО новокуйбышевского суда. После публикации Волга Ньюс облсуд распространил пресс-релиз, объяснив, почему отпустили Зольникова-старшего. Например, он получил 54 поощрения за время отбывания наказания. Но вот сына главы ОПС "Штаб" теперь решили на волю не отпускать.

"Решение суда Волжского района оставили без изменения", — уточнили в апелляционной инстанции.