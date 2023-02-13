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Суды Происшествия

Сына экс-главы управления Ростехнадзора не выпустили на волю

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 13 февраля, Самарский областной суд рассмотрел жалобу Андрея Зольникова — сына бывшего главы Ростехнадзора по Самарской области. Зольникова-младшего судили за убийство в составе жуткой группировки под названием "Штаб".

Напомним, глава Ростехнадзора Юрий Зольников создал банду под названием "Штаб" еще в 1999 г. вместе с сыном Андреем, который являлся теневым директором ООО "Промэкспертиза". Третьим лидером преступного сообщества стал директор самарского филиала ОАО "Оргэнергонефть" Игорь Власов.

"Они хотели получать доход в от преступного бизнеса на территории Самарской области через монополизацию рынка экспертизы промышленной безопасности и иных сфер бизнеса, подконтрольных Управлению по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Самарской области. Для этого мужчины собирались устранить с рынка других участников, в том числе с помощью убийств", — рассказывали в Следственном комитете.

К "штабным" присоединились Владимир Колсанов, Виктор Скляренко, Виктор Трешников, Евгений Горбунов и Евгений Фролов. Они и помогали расправляться с конкурентами. Например, в 2006 г. убили директора ООО "СамараКонтрольСервис" Владимира Хохлова.

Одно из покушений совершили на Игоря Кузнецова. Бандиты хотели помешать переводу этого мужчины в областной Ростехнадзор. Кузнецова подкараулили у ворот его дома и, брызнув в лицо из газового баллончика, ударили ножом в грудь. Но преступники попали в лежавшую в кармане пачку денег.

В декабре 2009 г. Верховный Суд РФ назначил Юрию Зольникову 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Андрею Зольникову — 17 лет лишения свободы, остальным членам преступного сообщества — Колсанову, Скляренко, Трешникову, Горбунову и Фролову — от восьми до 20 лет лишения свободы. На днях стало известно, что Зольникова-старшего решили отпустить условно-досрочно, отменив постановление об отказе в УДО новокуйбышевского суда. После публикации Волга Ньюс облсуд распространил пресс-релиз, объяснив, почему отпустили Зольникова-старшего. Например, он получил 54 поощрения за время отбывания наказания. Но вот сына главы ОПС "Штаб" теперь решили на волю не отпускать.

"Решение суда Волжского района оставили без изменения", — уточнили в апелляционной инстанции.

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Последние комментарии

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Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.

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П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

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В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

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Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

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