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Муниципалитеты Власть и политика

Председатель гордумы Самары подвел итоги года

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ближайшее время будет принят бюджет города на 2024–2026 годы. О том, как идет работа над документом, какие направления были приоритетными для депутатов в этом году и о планах на 2024-й, рассказал председатель Алексей Дегтев.

Фото: Юлия Рубцова

— Алексей Петрович, как проходит подготовка бюджета, что в приоритете?

— Бюджет мы традиционно принимаем на три года вперед. У такого подхода есть свои основания. Например, существуют программы, реализация которых рассчитана на несколько лет, поэтому важно в финансовом плане учитывать долгосрочную перспективу. Бюджет принят в первом чтении. Мы отдаем себе отчет, что при его формировании не должно быть популизма, гигантомании. В каких-то моментах нужно стать чуть скромнее, от чего-то традиционно проводимого отказаться, поскольку мы продолжаем жить в условия жестких экономических санкций, специальной военной операции. При всем этом бюджет, который мы принимаем, имеет социальную направленность. В него обязательно заложим возможности и дальше ремонтировать, строить объекты образования, культуры, спорта, благоустраивать парки, бульвары и дворы, развивать транспортную инфраструктуру.

— Что бы вы назвали наиболее значимым из сделанного в уходящем году?

— Сделано много, но не все, что необходимо, поэтому успокаиваться рано. Например, общественный транспорт — давнишняя, масштабная проблема, и касается не только Самары. Тем не менее ситуацию удается исправлять. Совместными усилиями в этом году получили 50 новых автобусов. Все они уже вышли на маршруты, преимущественно удаленного следования — №№ 50 и 67. Занимаемся ремонтом подвижного состава. Закупили по лизинговой программе 12 трамваев: пять из них пришли, семь пока ждем. Также мы вышли с инициативой, чтобы многодетным семьям предоставили льготы на проезд в городском транспорте. Много внимания уделяем развитию городской среды — благоустройству внутридворовых территорий, дорожного покрытия, парков. Продолжаем переселение из аварийного и ветхого жилья. Серьезно сдвинулся вопрос с предоставлением квартир для детей-сирот. Помогаем семьям военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Недавно обсуждали вопрос о продлении льготы, которая освобождает эти семьи от налога на недвижимость и землю.

— Как идет работа по развитию социальной инфраструктуры? Что надо построить или отремонтировать в ближайшей перспективе?

— Выстраивая план этой работы, мы опираемся на наказы избирателей. Приведу в пример поселок Зубчаниновка. Там запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, реконструкция ДК "Луч" и клуба имени Зубчанинова. Все это обязательно нужно сделать, чтобы людям не надо было ездить в центр, и они имели возможность заниматься спортом, интересно и полезно провести досуг недалеко от дома. Существуют в Зубчаниновке и трудности с подводом воды в частный сектор, не везде есть точки подключения. Сейчас мы вышли с предложением к администрации, чтобы в рамках концессионного соглашения начать программу "Вода в каждый дом". Есть в городе проблема по утилизации жидких бытовых отходов, и чтобы их не сливали в реки, овраги и ливневку, мы ставим задачу перед администрацией и собой в 2024 году в разных частях города возвести минимум три очистительных станции.

— Как выстраивается работа думцев в сфере развития спорта?

— Спорту мы уделяем большое внимание, особенно детскому. Начали с малого, с плоскостных спортивных сооружений, поскольку они находятся в шаговой доступности — около школ, туда можно до уроков и после отпустить ребенка позаниматься. Но многие такие объекты пришли в негодность. Сейчас мы стараемся в максимально короткий срок навести там порядок, в этом нам помогает министерство спорта. Недавно с врио министра Лидией Рогожинской и руководителем фракции "Единая Россия" в губернской думе Александром Живайкиным провели выездное совещание. Это самый эффективный формат работы, позволяющий увидеть все своими глазами. Мы осмотрели четыре площадки, которые уже сделаны. Одна из них — комплексная всесезонная около школы № 43 и три площадки по мини-футболу. Помимо плоскостных, работаем над масштабными сооружениями. Благодарны предпринимательскому сообществу — на консолидированный бюджет построили бассейн в Куйбышевском районе. Также в нынешнем году в парке имени Кузнецова поселка Управленческий реконструировали три площадки, где можно играть в русские городки. Получилось настолько качественно, что федерация городошного спорта сообщила, что теперь у них появилось право заявляться на первенство Приволжского федерального округа. Видим перспективу развития и у центра "Олимп" на 7-й просеке. Там сейчас могут заниматься не все спортсмены. Планируем провести реконструкцию корпусов, чтобы можно было круглогодично проводить сборы и тренировки. Также скоро должна быть сдана в Ленинском районе "Умная площадка" — крытый спортзал. Нечто подобное должно быть в каждом районе. На базе "Чайка" на Красной глинке планируют строить бассейн. С экспертизы должен выйти стадион "Заря", где будет футбольное поле, легкоатлетическая полоса и ФОК. Перспектив масса, все зависит от наполняемости бюджета, налоговых поступлений. Но призываю откликаться и меценатов. Самара в бытность купеческим городом ими славилась, хорошо бы эту традицию возродить.

Более подробный материал читайте в газете "Волжская коммуна" в пятницу, 8 декабря.

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