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Транспорт Транспорт и связь

82 рубля 30 копеек: в Самаре посчитали реальный тариф на проезд

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент транспорта Самары подготовил проект постановления, в соответствии с которым вносятся изменения в постановление мэрии от декабря 2018 года. Речь — об "установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом и тарифов на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм метрополитеном по муниципальным маршрутам".

В частности, изменения касаются стоимости билетов: с 73 рублей 69 копеек за перевозку пассажира или единицы багажа стоимость вырастает до 82 рублей 30 копеек. Кроме того, в проекте появился раздел, связанный с "пакетными тарифами".

Проезд с использованием карты жителя Самарской области на 5, 10, 20 и 40 поездок обойдется в 170, 335, 660 и 1280 рублей, соответственно. Срок использования — до окончания календарного месяца.

Постановление вступает в силу со дня подписания за исключением раздела по "пакетным" тарифам. Этот пункт вступит в силу с 1 января 2024 года и будет действовать до 1 марта 2024 года. По мнению чиновников, ориентировочно к концу февраля 2024 года (по итогам двух месяцев внедрения "пакетных" тарифов) будет понятна статистика их востребованности и их влияние на уровень доходности перевозок, что позволит принять решение о необходимости дальнейшего продления акции по использованию "пакетных" тарифов.

Сбор замечаний и предложений по проекту постановления осуществляется до 20 декабря 2023 года по адресу ул. Мориса Тореза, 67А, каб. 5, а также по почте deptrans@samadm.ru.

Указанные выше суммы относятся к расчетному тарифу, который представляет собой себестоимость одной поездки. Стоимость же билета для пассажиров и их багажа (38 рублей) не изменится, а разница между ней и себестоимостью будет покрыта за счет перечисления перевозчику субсидий из городской казны "с целью возмещения части затрат в связи с выполнением работ по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом".

"Установление указанных тарифов повлечет дополнительные расходы из бюджета городского бюджета. Сумма выпадающих доходов перевозчиков оценивается в размере 64 млн. рублей. Фактический объем субсидий может быть меньше в зависимости от фактического количества перевезенных пассажиров", — отмечается в сообщении.

"Пакетные" тарифы предлагается реализовать на базе карты жителя Самарской области.

"Осуществить проезд с использованием "пакетного тарифа" можно будет на всех видах городского общественного транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро). Планируется установить срок действия данных тарифов в 1 месяц", — сообщается в документе.

Напомним, в конце октября стало известно, что проезд в общественном транспорте Самары подорожает с 35 до 38 рублей за наличный расчет, с 32 до 25 рублей — по безналу. Перевозчики заявляли, что себестоимость перевозки пассажиров общественным транспортом в последнее время существенно увеличилась, в том числе, — за счет роста стоимости запчастей, топлива и электроэнергии.

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