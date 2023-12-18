Полицейского из Самарской области поймали на фальсификации доказательств

Самарский областной суд вынес решение по уголовному делу теперь уже бывшего полицейского из Тольятти по фамилии Бахарев. Обвинение ему предъявили по части 3 статьи 303 УК РФ "Фальсификация доказательств".

Как установили следователи, полицейский из ОП-22 Тольятти вел работу по уголовному делу о разбое. При этом он просто сфальсифицировал протокол дополнительного осмотра места происшествия и включил в него данные о ряде изъятых предметов: мыла, рулона пакетов, фотоальбома, пакетов зип-лок, туши, флакона борной кислоты. Кроме того, полицейский сам расписался за понятых. "Изъятые предметы" были отправлены на экспертизу, но биологических следов на них не было обнаружено. Позже фальсификация вскрылась, а Бахарев написал явку с повинной.



"При назначении наказания Бахареву суд учел обстоятельства смягчающие наказание, к которым отнес явку с повинной, положительные характеристики по месту работы в органах внутренних дел и от сослуживцев, по месту жительства, по месту учебы в школе, награждение значком ГТО, активное участие в военно-патриотическом клубе, положительную характеристику, данную начальником цикла ТТСП и БР по месту обучения на военной кафедре ТГУ, поощрение за хорошую успеваемость и примерное поведение, исключительно положительную характеристику, данную директором института Права, награждение многочисленными грамотами, дипломами и сертификатами за активную общественную работу, участие в различных мероприятиях и конкурсах, за работу вожатым, по существу частичное признание вины, осуществление ухода за бабушкой", — следует из материалов облсуда.



Суд Центрального района Тольятти приговорил экс-правоохранителя к 400 часам обязательных работ. Каких именно — определяют органы местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией. Адвокат подала апелляцию в областной суд с просьбой Бахарева оправдать. Но вердикт оставили в силе.



Напомним, ранее в Самаре утвердили приговор шестерым экс-полицейским, которые занимались фальсификацией уголовных дел по "наркотическим" статьям. Вместе с ними судили 15 лжепонятых и закупщиков наркотиков.