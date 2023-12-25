В Самаре полицейского "посадили" за покровительство бару "Хорошо сидим"

Самарский областной суд пересмотрел материалы уголовного дела теперь уже бывшего полицейского Сергея Запольского. Он был замначальника отдела уголовного розыска по Безенчукскому району.

Как рассказала в суде владелица местного бара "Хорошо сидим", Запольский в апреле 2022 г. вместе с коллегами проверял, нет ли несовершеннолетних в ее баре.

"Во время визита он обнаружил бутылку рома с признаками подделки и сказал, что в связи с обнаруженной бутылкой можно лишиться лицензии на продажу алкогольной продукции. Также он предложил мне свои услуги по ее "крышеванию", пояснив, что никто не будет проверять, а в случае, если будут какие-то проблемы в кафе, он поможет и решит все вопросы по звонку. Насколько мне известно, проводить проверки законодательства, регламентирующего оборот алкогольной продукции, может департамент по алкоголю и местная полиция. Соответственно, я считала, что Запольский мог проверять это направление деятельности", — рассказала предпринимательница Голубева.

Женщина согласилась на предложение полицейского. Хотя и говорит, что работала законно. Просто, якобы испугалась и поняла, что ей могут не дать трудиться спокойно.

За свои услуги Запольский установил "таксу" 10 тыс. руб. ежемесячно. С апреля женщина передавала "наличку" полицейскому в конце каждого месяца: иногда через товарищей Запольского, иногда ему лично. В общей сложности с апреля 2022 по январь 2023 г. предпринимательница передала 100 тыс. рублей. Потом она обратилась в ФСБ с заявлением о том, что "у нее берут взятку, поскольку устала от этой кабалы и не понимала, сколько еще это будет продолжаться".

Ранее сообщалось, что Запольский получал через своего подчиненного Просвиркина, который не был посвящен в детали происходящего, взятки по 10 тыс. руб. восемь раз. Также Запольский получил девять раз взятки через другого подчиненного — по фамилии Марченко. Однажды взятку передала ему лично Голубева.

Сотрудники управления СК РФ по Самарской области возбудили в отношении Запольского уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в значительном размере"). Суд приговорил его к трем годам лишения свободы, штрафу 300 тыс. руб. и временному лишению права занимать определенные должности. Лишение свободы постановили считать условным с испытательным сроком два с половиной года. Вердикт обжаловали и прокурор, и адвокат. Но облсуд оставил решение в силе. Сейчас жалобы могут поступить в кассационную инстанцию.