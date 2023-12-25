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Суды Происшествия

В Самаре полицейского "посадили" за покровительство бару "Хорошо сидим"

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд пересмотрел материалы уголовного дела теперь уже бывшего полицейского Сергея Запольского. Он был замначальника отдела уголовного розыска по Безенчукскому району.

Как рассказала в суде владелица местного бара "Хорошо сидим", Запольский в апреле 2022 г. вместе с коллегами проверял, нет ли несовершеннолетних в ее баре.

"Во время визита он обнаружил бутылку рома с признаками подделки и сказал, что в связи с обнаруженной бутылкой можно лишиться лицензии на продажу алкогольной продукции. Также он предложил мне свои услуги по ее "крышеванию", пояснив, что никто не будет проверять, а в случае, если будут какие-то проблемы в кафе, он поможет и решит все вопросы по звонку. Насколько мне известно, проводить проверки законодательства, регламентирующего оборот алкогольной продукции, может департамент по алкоголю и местная полиция. Соответственно, я считала, что Запольский мог проверять это направление деятельности", — рассказала предпринимательница Голубева.

Женщина согласилась на предложение полицейского. Хотя и говорит, что работала законно. Просто, якобы испугалась и поняла, что ей могут не дать трудиться спокойно.

За свои услуги Запольский установил "таксу" 10 тыс. руб. ежемесячно. С апреля женщина передавала "наличку" полицейскому в конце каждого месяца: иногда через товарищей Запольского, иногда ему лично. В общей сложности с апреля 2022 по январь 2023 г. предпринимательница передала 100 тыс. рублей. Потом она обратилась в ФСБ с заявлением о том, что "у нее берут взятку, поскольку устала от этой кабалы и не понимала, сколько еще это будет продолжаться".

Ранее сообщалось, что Запольский получал через своего подчиненного Просвиркина, который не был посвящен в детали происходящего, взятки по 10 тыс. руб. восемь раз. Также Запольский получил девять раз взятки через другого подчиненного — по фамилии Марченко. Однажды взятку передала ему лично Голубева.

Сотрудники управления СК РФ по Самарской области возбудили в отношении Запольского уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в значительном размере"). Суд приговорил его к трем годам лишения свободы, штрафу 300 тыс. руб. и временному лишению права занимать определенные должности. Лишение свободы постановили считать условным с испытательным сроком два с половиной года. Вердикт обжаловали и прокурор, и адвокат. Но облсуд оставил решение в силе. Сейчас жалобы могут поступить в кассационную инстанцию.

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