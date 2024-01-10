Экс-замминистра здравоохранения Самарской области не смог оспорить продление ареста

Во вторник, 9 января, в Самарском областном суде рассмотрели апелляционные жалобы на продление ареста двум фигурантам уголовного дела по обвинению заместителя министра здравоохранения областного правительства Арсланбека Майрамукаева в коррупции.

Он и замглавврача областной больницы им. Середавина Алексей Ошурков решением второй инстанции остались в камерах следственном изоляторе, как того просило следствие.

Напомним, в апреле 2023 г. следственная часть городского отдела полиции возбудила уголовное дело по факту заключения контракта с коммерческой фирмой на поставку и ввод в эксплуатацию медоборудования по цене, более чем на половину превышающей среднерыночную. И это нанесло значительный ущерб казне. По версии предварительного следствия, преступление было совершено в октябре 2021 года.

В мае 2023 г. возбудили еще одно дело по той же статье о мошенничестве в особо крупном размере. Теперь эти дела объединены, и них фигурируют также директора ООО "ДМ-группа" и ООО "Диэль" Артур Дроздов из Москвы и Илья Нурмамятов из Татарстана. Эти обвиняемые, в отличие от самарских чиновников, не заключены под стражу, так как на них распространяется "предпринимательский иммунитет". А Майрамукаев будет находиться в СИЗО до 7 февраля 2024 года.

По мнению адвоката Андрея Карномазова, так как его подзащитный Майрамукаев проходит по делу как сообщник вышеуказанных бизнесменов, то на него этот иммунитет также распространяется. В то время как суд первой инстанции указал, что "сведений о том, что вменяемые деяния были совершены в сфере предпринимательской деятельности, в материалах дела не содержатся и суду не представлены".

"Полагаю, что тем самым суд исказил прямо установленную в Постановлении Пленума Верховного Суда "О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий" доказательственную презумпцию, — пишет в жалобе адвокат Карномазов. — Если лицо обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ, а суду не представлено сведений о том, что инкриминируемые деяния были совершены в сфере предпринимательской деятельности (обвиняемые обладают признаками предпринимателя), то вывод следует прямо противоположный: при отсутствии указанных сведений такое ходатайство удовлетворению не подлежит. Но судья доказательственную обязанность следователя абсолютно незаконно переложил на защиту".