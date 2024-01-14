Повар из Самары взяла кредит почти на 1 млн руб. и отдала деньги мошенникам

В полицию Самары по факту дистанционного мошенничества обратилась 35-летняя местная жительница, работающая поваром в одном из кафе города.
Женщина сообщила, что ей на номер телефона позвонил неизвестный из банковского учреждения. Под предлогом защиты денежных средств и их перевода на безопасный счет, он убедил ее взять кредит и перечислить более 900 тыс. руб. на обозначенный номер банковской карты.
Работница общепита, доверившись "сотруднику банка", поспешила в микрокредитную организацию, где оформила кредит на указанную сумму.
После перечисления денежных средств, звонивший перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Сотрудники полиции рекомендуют никогда не терять бдительности. При поступлении подобных звонков необходимо прервать разговор и обратиться в службу банка.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.