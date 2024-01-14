Повар из Самары взяла кредит почти на 1 млн руб. и отдала деньги мошенникам

В полицию Самары по факту дистанционного мошенничества обратилась 35-летняя местная жительница, работающая поваром в одном из кафе города.

Женщина сообщила, что ей на номер телефона позвонил неизвестный из банковского учреждения. Под предлогом защиты денежных средств и их перевода на безопасный счет, он убедил ее взять кредит и перечислить более 900 тыс. руб. на обозначенный номер банковской карты.

Работница общепита, доверившись "сотруднику банка", поспешила в микрокредитную организацию, где оформила кредит на указанную сумму.

После перечисления денежных средств, звонивший перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции рекомендуют никогда не терять бдительности. При поступлении подобных звонков необходимо прервать разговор и обратиться в службу банка.