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Глава Самары Елена Лапушкина лично объезжает город с проверкой уборки снега Мэр Самары попросила горожан подсказать, где плохо убран снег Жители Самарской области обсудили лучшие практики управления многоквартирными домами Прокуроры Самары выявили свыше 100 нарушений законодательства при организации уборки снега Стало известно, кто займется содержанием общественных туалетов в Самаре в 2024 году

ЖКХ и благоустройство Общество

Глава Самары Елена Лапушкина лично объезжает город с проверкой уборки снега

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 1 февраля, глава Самары Елена Лапушкина сообщила в соцсетях, что лично объезжает город и проверяет, как отрабатывают замечания жителей, которые поступали на ее страницу "ВКонтакте" и в аккаунт губернатора Дмитрия Азарова. Елена Лапушкина сообщила, что у нее возникли замечания.

Фото: администрация Самары

Напомним, накануне губернатор Дмитрий Азаров провел совещание и отправил самарских чиновников на субботник для уборки снега.

"Ситуация с уборкой снега в городе просто отвратительная. Выйдут на субботник. Раз не могут организовать процесс — значит, сами чиновники выйдут с лопатами на улицу", — сказал, в частности, глава региона.

Сразу после этого глава Самары призвала присылать ей напрямую адреса, где не убран снег. 1 февраля главы районов и муниципальные служащие действительно были замечены с лопатами за уборкой снега на улицах города. Адреса, где глава города в этот день не заметила убирающих, будут поставлены в план работы.

"Особенно много у меня замечаний в адрес управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК. Обращаюсь к ним — приведите в порядок территории около своих домов! Традиционная для крупных городов проблема — брошенные на зиму автомобили. Такая ситуация во многих дворах. Это, конечно, сказывается на качестве уборки и в целом на облике города и настроении людей. Но тем не менее мы работаем. Сегодня трудятся все администрации районов, администрация города, департамент городского хозяйства. Проверку будем осуществлять до вечера: по выходу техники и людей", — рассказала Елена Лапушкина.

Она также обратилась к руководителям хозяйствующих субъектов с просьбой почистить свои территории.

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