Глава Самары Елена Лапушкина лично объезжает город с проверкой уборки снега

В четверг, 1 февраля, глава Самары Елена Лапушкина сообщила в соцсетях, что лично объезжает город и проверяет, как отрабатывают замечания жителей, которые поступали на ее страницу "ВКонтакте" и в аккаунт губернатора Дмитрия Азарова. Елена Лапушкина сообщила, что у нее возникли замечания.

Напомним, накануне губернатор Дмитрий Азаров провел совещание и отправил самарских чиновников на субботник для уборки снега.

"Ситуация с уборкой снега в городе просто отвратительная. Выйдут на субботник. Раз не могут организовать процесс — значит, сами чиновники выйдут с лопатами на улицу", — сказал, в частности, глава региона.

Сразу после этого глава Самары призвала присылать ей напрямую адреса, где не убран снег. 1 февраля главы районов и муниципальные служащие действительно были замечены с лопатами за уборкой снега на улицах города. Адреса, где глава города в этот день не заметила убирающих, будут поставлены в план работы.

"Особенно много у меня замечаний в адрес управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК. Обращаюсь к ним — приведите в порядок территории около своих домов! Традиционная для крупных городов проблема — брошенные на зиму автомобили. Такая ситуация во многих дворах. Это, конечно, сказывается на качестве уборки и в целом на облике города и настроении людей. Но тем не менее мы работаем. Сегодня трудятся все администрации районов, администрация города, департамент городского хозяйства. Проверку будем осуществлять до вечера: по выходу техники и людей", — рассказала Елена Лапушкина.

Она также обратилась к руководителям хозяйствующих субъектов с просьбой почистить свои территории.