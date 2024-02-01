Глава Самары Елена Лапушкина лично объезжает город с проверкой уборки снега

В четверг, 1 февраля, глава Самары Елена Лапушкина сообщила в соцсетях, что лично объезжает город и проверяет, как отрабатывают замечания жителей, которые поступали на ее страницу "ВКонтакте" и в аккаунт губернатора Дмитрия Азарова. Елена Лапушкина сообщила, что у нее возникли замечания.
Напомним, накануне губернатор Дмитрий Азаров провел совещание и отправил самарских чиновников на субботник для уборки снега.
"Ситуация с уборкой снега в городе просто отвратительная. Выйдут на субботник. Раз не могут организовать процесс — значит, сами чиновники выйдут с лопатами на улицу", — сказал, в частности, глава региона.
Сразу после этого глава Самары призвала присылать ей напрямую адреса, где не убран снег. 1 февраля главы районов и муниципальные служащие действительно были замечены с лопатами за уборкой снега на улицах города. Адреса, где глава города в этот день не заметила убирающих, будут поставлены в план работы.
"Особенно много у меня замечаний в адрес управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК. Обращаюсь к ним — приведите в порядок территории около своих домов! Традиционная для крупных городов проблема — брошенные на зиму автомобили. Такая ситуация во многих дворах. Это, конечно, сказывается на качестве уборки и в целом на облике города и настроении людей. Но тем не менее мы работаем. Сегодня трудятся все администрации районов, администрация города, департамент городского хозяйства. Проверку будем осуществлять до вечера: по выходу техники и людей", — рассказала Елена Лапушкина.
Она также обратилась к руководителям хозяйствующих субъектов с просьбой почистить свои территории.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!