В Сызрани полиция задержала мужчину, объявленного в федеральный розыск

В полицию поступила информация о том, что в федеральный розыск объявлен 46-летний сызранец, условно осужденный за кражу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
После вступления приговора в законную силу мужчина выполнять назначенные судом обязательства не захотел, по месту прописки и месту жительства не появлялся, на телефонные звонки не отвечал, и в ноябре 2023 года был объявлен в федеральный розыск.
Ориентировку с приметами разыскиваемого направили в отделы полиции и организации правоохранительной направленности.
"В конце января текущего года, находясь на маршруте патрулирования в районе ул. Волочаевского в составе автопатруля сотрудники отдельной роты ППСП МУ МВД России "Сызранское" сержанты полиции Кирилл Дудин и Максим Курепов, заметили мужчину, по приметам схожего с разыскиваемым", - отмечается в сообщении.
Полицейские задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проверив задержанного по учетам, полицейские выяснили, что он находится в федеральном розыске за УФСИН России по Самарской области. Сызранские полицейские связались с инициаторами розыска и передали им задержанного.
Последние комментарии
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..