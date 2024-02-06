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Происшествия

В Сызрани полиция задержала мужчину, объявленного в федеральный розыск

СЫЗРАНЬ. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию поступила информация о том, что в федеральный розыск объявлен 46-летний сызранец, условно осужденный за кражу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

После вступления приговора в законную силу мужчина выполнять назначенные судом обязательства не захотел, по месту прописки и месту жительства не появлялся, на телефонные звонки не отвечал, и в ноябре 2023 года был объявлен в федеральный розыск.

Ориентировку с приметами разыскиваемого направили в отделы полиции и организации правоохранительной направленности.

"В конце января текущего года, находясь на маршруте патрулирования в районе ул. Волочаевского в составе автопатруля сотрудники отдельной роты ППСП МУ МВД России "Сызранское" сержанты полиции Кирилл Дудин и Максим Курепов, заметили мужчину, по приметам схожего с разыскиваемым", - отмечается в сообщении.

Полицейские задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проверив задержанного по учетам, полицейские выяснили, что он находится в федеральном розыске за УФСИН России по Самарской области. Сызранские полицейские связались с инициаторами розыска и передали им задержанного.

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