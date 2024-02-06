В Чапаевске осудили курьера, забиравшего деньги для телефонных мошенников

Чапаевский городской суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в телефонном мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В июне 2023 г. обвиняемый через мессенджер договорился с неизвестными о "работе" — фактически ему нужно было участвовать в мошенничестве. Злоумышленники позвонили 79-летней женщине и убедили ее отдать 50 тыс. руб., чтобы помочь родственнику, якобы попавшему в ДТП. Забирал деньги как раз обвиняемый. Он перевел средства на указанные счета и часть оставил себе.
В суде мужчина полностью признал вину. Его приговорили к 60 часам обязательных работ.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!