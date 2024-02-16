Фирма Олега Вахрамова получила разрешение на высотку в Кировском районе

ООО "СЗ "Успех" получило разрешение на строительство 17-этажного дома на ул. Стара-Загора, 249а в Кировском районе Самары. Жилой комплекс с подземной автостоянкой назвали "У озера".
Разрешение на стройку компания получила в конце 2023 года. Этому предшествовала череда многочисленных судебных процессов. Застройщик оспаривал отказ городских властей согласовать сокращение парковок (0,5 и 0,7 на квартиру) и отказ министерства строительства Самарской области о предоставлении разрешения на реализацию проекта. В первом случае суды встали на сторону Олега Вахромова и обязали мэрию повторно рассмотреть его заявления.
Оспорить решение минстроя бизнесмену в арбитражном суде не удалось. Однако согласование отклонений по парковкам было основным аргументом против выдачи разрешения на строительство. Кроме того, "Успех" в проектной документации предусмотрел подземный паркинг. В итоге разрешение на строительство ЖК минстрой выдал. Срок его действия составляет до 9 декабря 2026 года.
До этого времени предполагается возвести высотку на 143 квартиры. Планируемая стоимость строительства - 600 млн рублей.
Для жителей предусмотрено 147 гостевых машиномест на придомовой территории. Ранее застройщик сообщал о договоренностях с ООО "Агентство недвижимости "Олимп Хаус" и ООО "ГЕНЛИ" о предоставлении стоянки в районе ул. Стара-Загора, 231 и ул. Георгия Димитрова.
Кроме того, "Успех" построит двухуровневый подземный паркинг на 132 места. Стоимость этих работ оценивается почти в 130,9 млн рублей. Напомним, что в суде Ленинского района Вахрамов утверждал, что построить дом с подземным паркингом в этом месте нельзя из-за близости грунтовых вод, залегающих на глубине от двух метров. Поэтому парковки должны находиться около дома, но участка для них хватит лишь по уменьшенному нормативу.
По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "СЗ "Успех" зарегистрировано в Самаре в 2005 г. с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Директором выступает Олег Вахрамов, владельцем - Денис Вахрамов. В 2022 г. компания не получила выручки.