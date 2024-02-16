Фирма Олега Вахрамова получила разрешение на высотку в Кировском районе

ООО "СЗ "Успех" получило разрешение на строительство 17-этажного дома на ул. Стара-Загора, 249а в Кировском районе Самары. Жилой комплекс с подземной автостоянкой назвали "У озера".

Разрешение на стройку компания получила в конце 2023 года. Этому предшествовала череда многочисленных судебных процессов. Застройщик оспаривал отказ городских властей согласовать сокращение парковок (0,5 и 0,7 на квартиру) и отказ министерства строительства Самарской области о предоставлении разрешения на реализацию проекта. В первом случае суды встали на сторону Олега Вахромова и обязали мэрию повторно рассмотреть его заявления.

Оспорить решение минстроя бизнесмену в арбитражном суде не удалось. Однако согласование отклонений по парковкам было основным аргументом против выдачи разрешения на строительство. Кроме того, "Успех" в проектной документации предусмотрел подземный паркинг. В итоге разрешение на строительство ЖК минстрой выдал. Срок его действия составляет до 9 декабря 2026 года.

До этого времени предполагается возвести высотку на 143 квартиры. Планируемая стоимость строительства - 600 млн рублей.

Для жителей предусмотрено 147 гостевых машиномест на придомовой территории. Ранее застройщик сообщал о договоренностях с ООО "Агентство недвижимости "Олимп Хаус" и ООО "ГЕНЛИ" о предоставлении стоянки в районе ул. Стара-Загора, 231 и ул. Георгия Димитрова.

Кроме того, "Успех" построит двухуровневый подземный паркинг на 132 места. Стоимость этих работ оценивается почти в 130,9 млн рублей. Напомним, что в суде Ленинского района Вахрамов утверждал, что построить дом с подземным паркингом в этом месте нельзя из-за близости грунтовых вод, залегающих на глубине от двух метров. Поэтому парковки должны находиться около дома, но участка для них хватит лишь по уменьшенному нормативу.