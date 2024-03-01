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Начальником УФСИН по Самарской области стал Алексей Климов

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый заместитель начальника управления режима и надзора Федеральной службы исполнения наказаний России полковник внутренней службы Алексей Климов назначен начальником УФСИН по Самарской области. Информацию подтвердили источники в силовых структурах.

Данные о том, что переехать из Москвы в Самарскую область может Алексей Климов, появилась в СМИ еще в августе 2023 года. Управление, в руководстве которого трудился Климов, занималось организацией режима в исправительных учреждениях, мероприятиями по профилактике правонарушений среди осужденных, обеспечением надзора за осужденными и их безопасности. Согласно публикациям СМИ, Климов иногда участвовал в коллегиях региональных управлений службы.

УФСИН по Самарской области осталось без руководителя в мае 2023 г., когда вышел на пенсию 63-летний Рамиз Алмазов. Последний занимал пост с декабря 2011 года. За время службы в Самаре он получил звание генерал-лейтенанта. Дальше с приставкой и.о. некоторое время руководил управлением полковник внутренней службы Александр Демидов. Но в конце 2023 г. он отправился трудиться в Кабардино-Балкарию.

Напомним, недавно в руководство другого силового ведомства - ГУ МВД по Самарской области - тоже был назначен москвич. Речь идет о Сергее Басаке.

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