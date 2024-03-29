В Самарской области арестованы члены ОПГ, на счету которых 268 тяжких преступлений

В Самарской области возбуждены уголовные дела в отношении двух организаторов и 12 участников преступного сообщества, которые обвиняются в совершении не менее 268 тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

При расследовании уголовного дела установлено, что в 2022 г. жители Москвы, Кирова и Самарской области — мужчины в возрасте от 19 до 58 лет и 19-летняя женщина, создали преступное сообщество, члены которого за полгода совершили ряд "наркотических" преступлений.

Организаторы — 51-летний житель Тольятти, ранее судимый за аналогичные преступления и не судимый 20-летний уроженец одного из соседних государств, продумав способ совершения преступлений и структуру сообщества, распределили функциональные обязанности между его участниками, согласно которым, каждый из них выполнял строго отведенную ему роль.

Обвиняемые осуществляли незаконный сбыт наркотических средств на территории Самарской, Оренбургской, Ульяновской и Курской областей, путем помещения наркотических средств в специально оборудованные тайники.

"В ходе предварительного следствия проведено свыше 200 осмотров мест происшествий и 14 обысковых мероприятий, в том числе на территории других субъектов РФ. По изъятым наркотическим средствам и криминалистическим объектам проведено 268 судебных экспертиз. Установлены и допрошены 78 человек — свидетелей противоправной деятельности обвиняемых, связанной с незаконным оборотом наркотических средств. По ходатайству органов следствия, судом в отношении всех 14 фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — пояснил следователь по ОВД СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Самарской области подполковник юстиции Геннадий Попков.

Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из самарского управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Гром" подозреваемые задержаны, из незаконного оборота изъято более 10 кг наркотического средства синтетического происхождения.

Злоумышленникам предъявлено обвинение в совершении сбыта и покушений на незаконный сбыт наркотических средств в значительном, крупном и особо крупном размерах, с использованием информационно — телекоммуникационной сети Интернет, а также в организации преступного сообщества и участия в нем, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 228.1 УК РФ, ч.3 ст. 30 УК РФ, п.а, г ч.4 ст. 228.1 УК РФ, п.а ч.4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 1,2 ст. 210 УК РФ в зависимости от роли каждого фигуранта. Уголовные дела соединены в одно производство и с утвержденным обвинительным заключением в отношении обвиняемых направлены в Самарский областной суд для рассмотрения по существу.