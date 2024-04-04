В дом - в резиновых сапогах: где в регионе паводок зашел в села

Сразу несколько населенных пунктов оказались затоплены в Самарской области. Причем, не все они проходят по официальным сводкам. "Волга Ньюс" решил разобраться, где жители пострадали от воды больше всего.

Жуткие кадры присылают в редакцию "Волга Ньюс" жители с. Старое Юреево из Кошкинского района Самарской области. Официально этот район в "паводковых сводках" пока не фигурировал. А на деле — жители заходят в дом в сапогах из-за стоящей воды. В некоторых домах для холодильников установили подмостки. Люди делятся фотографиями и видео съемки в группе села в "Вайбере" и думают как жить дальше.

с. Старое Юрьево, фото - соцсети

По словам местных жителей, вода пришла на улицы в ночь на 4 апреля из речки Кармала. Последний раз такой паводок в этих краях случался в 70-х года ХХ века. Тогда река вышла из берегов из-за ледяных заторов, к взрывам которых привлекали военных.

В Волжском районе затапливает с. Подъем-Михайловка. Тут вода разлилась на дорогах, подтоплены дома и участки в низинах, у строений дежурят сотрудники полиции.

Самая плохая ситуация, вероятно, в селе Яблоневый Овраг этого же района. Туда 4 апреля отправилась группировка Волжского спасательного центра МЧС России. Здесь затоплены дома и дороги. Правда, не все огорчены: в соцсетях появились кадры, как в лужах резвятся поросята.

В Большой Глушице ввели режим ЧС. Туда выехал первый зампрокурора Самарской области Игорь Харитонов. По сообщению надзорного ведомства, некоторых местных жителей пришлось отправить в пункт временного размещения в местном спорткомплексе.

Появились в соцсетях фото и видео из села Белозерки Красноярского района. Там оказались затоплены дома.

На территории Борского района произошло подтопление сел Благодаровка, Покровка, Гвардейцы, Алексеевка и поселка Мойка.

По последним данным МЧС, подтоплены участки в Пестравском, Большеглушицком, Ставропольском, Большечерниговском, Алексеевском и Елховском районах. Спасатели говорят, что администрации районов откачивают воду в местах подтоплений. А еще, что ситуацию мониторят — работает даже беспилотная авиация. Областные власти уже заявили, что окажут помощь пострадавшим от паводка жителям.