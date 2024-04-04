В дом - в резиновых сапогах: где в регионе паводок зашел в села

Сразу несколько населенных пунктов оказались затоплены в Самарской области. Причем, не все они проходят по официальным сводкам. "Волга Ньюс" решил разобраться, где жители пострадали от воды больше всего.
Жуткие кадры присылают в редакцию "Волга Ньюс" жители с. Старое Юреево из Кошкинского района Самарской области. Официально этот район в "паводковых сводках" пока не фигурировал. А на деле — жители заходят в дом в сапогах из-за стоящей воды. В некоторых домах для холодильников установили подмостки. Люди делятся фотографиями и видео съемки в группе села в "Вайбере" и думают как жить дальше.
По словам местных жителей, вода пришла на улицы в ночь на 4 апреля из речки Кармала. Последний раз такой паводок в этих краях случался в 70-х года ХХ века. Тогда река вышла из берегов из-за ледяных заторов, к взрывам которых привлекали военных.
В Волжском районе затапливает с. Подъем-Михайловка. Тут вода разлилась на дорогах, подтоплены дома и участки в низинах, у строений дежурят сотрудники полиции.
Самая плохая ситуация, вероятно, в селе Яблоневый Овраг этого же района. Туда 4 апреля отправилась группировка Волжского спасательного центра МЧС России. Здесь затоплены дома и дороги. Правда, не все огорчены: в соцсетях появились кадры, как в лужах резвятся поросята.
В Большой Глушице ввели режим ЧС. Туда выехал первый зампрокурора Самарской области Игорь Харитонов. По сообщению надзорного ведомства, некоторых местных жителей пришлось отправить в пункт временного размещения в местном спорткомплексе.
Появились в соцсетях фото и видео из села Белозерки Красноярского района. Там оказались затоплены дома.
На территории Борского района произошло подтопление сел Благодаровка, Покровка, Гвардейцы, Алексеевка и поселка Мойка.
По последним данным МЧС, подтоплены участки в Пестравском, Большеглушицком, Ставропольском, Большечерниговском, Алексеевском и Елховском районах. Спасатели говорят, что администрации районов откачивают воду в местах подтоплений. А еще, что ситуацию мониторят — работает даже беспилотная авиация. Областные власти уже заявили, что окажут помощь пострадавшим от паводка жителям.
Последние комментарии
Это кто? Чо а сражаться за Россию слабо?
А что кто этим должен заниматься как обычно не занимается? Что мне напоминает, "скоро все будут делать общественники" знаком . А Мизулиной не подменяйте официальные органы а займитесь делом хотя бы осветите последнюю инициативу Пятерочки и других компаний для пострадавших в Крокусе".
Просто безобразие!!! Запретить убийство животных! Нарушение Конституции Российской Федерации! Это додуматься надо на законодательном уровне разрешить убивать. Начнёте с собак. Закончите людьми. Есть закон, его надо исполнять. Дума Самарская лучше контролировала бы исполнение закона Об ответственном обращении с животными. А у законодательной власти вероятно, только один выход - убивать.
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.