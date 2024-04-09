Предпринимателя из Тольятти осудили за серию мошенничеств

В Тольятти суд рассмотрел уголовное дело жителя Жигулевска, которого обвиняли пяти мошенничествах. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

С 2019 по 2020 г. руководитель ООО "АЗУРЕ" предлагал людям "одалживать" фирме средства для приобретения нефтепродуктов. Деньги обещали вернуть с процентами. Договоры займа оформили с шестью людьми. Однако выполнять условия договора и возвращать деньги директор фирмы не собирался.

Суд назначил мужчине пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Также он должен будет выплатить потерпевшим более 13 млн рублей.