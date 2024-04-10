Живодер из Самарской области отправится в колонию за жестокое убийство кошки

В Новокуйбышевске суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в убийстве животного. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В апреле 2023 г. пьяный мужчина решил жестоко расправиться с кошкой своего отца. Он ударил животное об пол, а затем закинул в стиральную машину вместе с постельным бельем, закрыл дверцу и через лоток для порошка залил воду. В результате кошка погибла.
В суде живодер признал вину. С учетом того, что он — рецидивист, мужчине назначили год и месяц лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!