Девушка из Самарской области получила срок за работу на мошенников

Безенчукский районный суд Самарской области вынесен приговор женщине, которую признали виновной в мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В апреле 2023 г. она через мессенджер договорилась с неизвестными об участии в мошенничествах. Ее сообщники обманули четверых пенсионеров по схеме "ваш родственник попал в ДТП", а девушка забирала у жертв деньги — всего более 1 млн рублей. Часть из этих денег она оставила себе, а остальное перевела на указанные "работодателями" счета.
В суде девушка полностью признала вину и получила два с половиной года принудительных работ.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!