Девушка из Самарской области получила срок за работу на мошенников

Безенчукский районный суд Самарской области вынесен приговор женщине, которую признали виновной в мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В апреле 2023 г. она через мессенджер договорилась с неизвестными об участии в мошенничествах. Ее сообщники обманули четверых пенсионеров по схеме "ваш родственник попал в ДТП", а девушка забирала у жертв деньги — всего более 1 млн рублей. Часть из этих денег она оставила себе, а остальное перевела на указанные "работодателями" счета.

В суде девушка полностью признала вину и получила два с половиной года принудительных работ.