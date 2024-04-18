16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экс-депутату из Чапаевска вынесли приговор за "заказ" мужа киллеру В Самарской области "общественнику" Владимиру Игнатьеву вынесли приговор за вымогательство и мошенничество Налоговик получил 9 лет за 5 взяток "Хотел криптоферму": ключевой свидетель дал показания против экс-сотрудников самарского УФСБ Обвинение запросило экс-директору нацпарка "Самарская Лука" 7 лет заключения

Суды Происшествия

В Самаре "закладчика" осудили на шесть лет

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 374
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Житель Самары признан виновным в покушении на сбыт наркотиков. Мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции по Советскому району Управления МВД России по Самаре поступила информация о том, что местный житель причастен к незаконному обороту наркотических средств.

Подозреваемого задержали на одной из улиц города. При личном досмотре у него нашли пакетики с белым порошком. Подобные пакетики так же изъяты при проверке мест тайников-закладок, которые указал задержанный. Экспертиза показала, что содержимым всех пакетиков является синтетический наркотик.

В ходе опроса безработный ранее не судимый задержанный пояснил, что, решив найти себе подработку, из сети Интернет узнал о работе курьером и связался с оператором. Работодатель пообещал высокий заработок и уточнил, что его обязанность — забирать в тайниках закладки, расфасовывать на мелкие дозы, прятать и фотографировать их месторасположение. Молодой человек подтвердил следователям, что знал о незаконности данного способа заработка, однако согласился на предложенные условия. Он успел "поработать" только несколько дней и был задержан.

Следователи Советского района предъявили мужчине обвинение, в совершении шести преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, п.а, б ч.3 ст. 228.1 УК РФ и одного — ч.3 ст. 30 п.г ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта передано в Советский районный суд Самары для принятия решения по существу дела.

Судья признал собранные следствием доказательства убедительными и назначил мужчине наказание шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, сотовый телефон, с использованием которого мужчина совершал преступления, суд постановил подвергнуть конфискации и обратить в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5