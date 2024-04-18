В Самаре "закладчика" осудили на шесть лет

Житель Самары признан виновным в покушении на сбыт наркотиков. Мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции по Советскому району Управления МВД России по Самаре поступила информация о том, что местный житель причастен к незаконному обороту наркотических средств.

Подозреваемого задержали на одной из улиц города. При личном досмотре у него нашли пакетики с белым порошком. Подобные пакетики так же изъяты при проверке мест тайников-закладок, которые указал задержанный. Экспертиза показала, что содержимым всех пакетиков является синтетический наркотик.

В ходе опроса безработный ранее не судимый задержанный пояснил, что, решив найти себе подработку, из сети Интернет узнал о работе курьером и связался с оператором. Работодатель пообещал высокий заработок и уточнил, что его обязанность — забирать в тайниках закладки, расфасовывать на мелкие дозы, прятать и фотографировать их месторасположение. Молодой человек подтвердил следователям, что знал о незаконности данного способа заработка, однако согласился на предложенные условия. Он успел "поработать" только несколько дней и был задержан.

Следователи Советского района предъявили мужчине обвинение, в совершении шести преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, п.а, б ч.3 ст. 228.1 УК РФ и одного — ч.3 ст. 30 п.г ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта передано в Советский районный суд Самары для принятия решения по существу дела.

Судья признал собранные следствием доказательства убедительными и назначил мужчине наказание шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, сотовый телефон, с использованием которого мужчина совершал преступления, суд постановил подвергнуть конфискации и обратить в доход государства. Приговор вступил в законную силу.