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Суды Происшествия

Экс-депутату из Чапаевска вынесли приговор за "заказ" мужа киллеру

ЧАПАЕВСК. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приговор суда выслушала теперь уже бывший депутат Чапаевской гордумы Наталья Гурьянова и ее подруга Екатерина Абызова. Женщин судили за организацию заказного убийства.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Напомним, по версии следствия, в преддверии развода Гурьянова решила не делить с мужем имущество — ООО "Рус-Авто", занимающееся перевозками. Супруги также владели двумя десятками автобусов предприятия, домом, снегоходом, автомобилем Mitsubishi и лодкой "Казанка".

Предполагается, что Гурьянова обсуждала ситуацию с подругой — Екатериной Абызовой. Женщины решили избавиться от мужа депутата с помощью киллера. Они подыскали мужчину по имени Дмитрий и предложили ему за 400 тыс. руб. устранить супруга Гурьяновой. Дмитрий для вида согласился, но сам о готовящемся преступлении сообщил в ФСБ. После передачи "киллеру" аванса оперативники задержали подруг. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В суд материалы поступили в ноябре 2020 года.

Обвиняемые попросили, чтобы их судили присяжные. Суд это разрешил. Но найти присяжных оказалось сложно. Долгое время коллегию не могли собрать. А в конце 2023 г. присяжные не являлись на оглашение вердикта.

После дальнейшего процесса, на этой неделе огласили приговор.

"Вердиктом коллегии присяжных заседателей женщины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Организация приготовления убийства, группой лиц по предварительному сговору, по найму"). Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимых к шести с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима", — рассказали в прокуратуре Самарской области.

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