Отрадный две недели живет с перебоями водоснабжения

В Отрадном с 8 апреля не удается решить проблемы с водоснабжением, возникшие на фоне паводка. Вода подается в дома по временной схеме на несколько часов в день.
На фоне подъема воды в р. Большой Кинель, где находится городской водозабор, вышло из строя насосное оборудование - сначала забило взвесями оголовки насосов, затем сами насосы вышли из строя.
Властями предпринимались попытки заменить оборудование или установить новые водозаборные станции по временной схеме, однако они не увенчались успехом.
В мэрии 22 апреля сообщили, что сейчас идет ремонт вышедших из строя основных насосов: "Необходимо заменить втулки, которые от ила, песка и частых обратных запусков стерлись до основания, и валы. Новых деталей нет - оборудование зарубежное, мастера изготавливают запчасти сами".
Глава города Александр Мецкер в своем телеграм-канале 23 апреля сообщил, что в Отрадный на водозабор доставлен новый, более мощный насос с оборудованием, идет его установка.
Напомним, из-за паводка проблемы с водоснабжением также возникли в Кинеле и Рощинском.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!