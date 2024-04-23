Отрадный две недели живет с перебоями водоснабжения

В Отрадном с 8 апреля не удается решить проблемы с водоснабжением, возникшие на фоне паводка. Вода подается в дома по временной схеме на несколько часов в день.

На фоне подъема воды в р. Большой Кинель, где находится городской водозабор, вышло из строя насосное оборудование - сначала забило взвесями оголовки насосов, затем сами насосы вышли из строя.

Властями предпринимались попытки заменить оборудование или установить новые водозаборные станции по временной схеме, однако они не увенчались успехом.

В мэрии 22 апреля сообщили, что сейчас идет ремонт вышедших из строя основных насосов: "Необходимо заменить втулки, которые от ила, песка и частых обратных запусков стерлись до основания, и валы. Новых деталей нет - оборудование зарубежное, мастера изготавливают запчасти сами".

Глава города Александр Мецкер в своем телеграм-канале 23 апреля сообщил, что в Отрадный на водозабор доставлен новый, более мощный насос с оборудованием, идет его установка.

Напомним, из-за паводка проблемы с водоснабжением также возникли в Кинеле и Рощинском.