Экс-сотрудника МЧС из Самары осудили за трудоустройство "мертвых душ"

Промышленный районный суд Самары рассмотрел уголовное дело бывшего начальника ФКГУ "Специальное управление № 39" ФПС МЧС России полковника внутренней службы Владимира Максимова. Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает региональное УФСБ.

Напомним, с 2016 по 2023 г. Максимов назначил на вакантные должности в управлении девять человек, которые фактически не работали. Зато фиктивным работникам начисляли зарплату, другие выплаты по должностям и даже повышенные премии — всего более 35 млн рублей.

"Специальное управление № 39" ФПС МЧС России обеспечивает пожарную безопасность на объектах ОПК, в том числе на предприятиях ракетно-космической промышленности, авиационного и космического двигателестроения. Поэтому своими действиями Максимов еще и ослаблял боевые пожарные расчеты, что увеличивало время реагирования, обнаружения возгораний и снижало качество профилактических мероприятий и тушения пожаров.

Суд назначил Владимиру Максимову четыре года условно и на два года запретил занимать определенные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.