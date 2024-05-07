16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экс-сотрудника МЧС из Самары осудили за трудоустройство "мертвых душ" В Самаре вынесли приговоры по делу о беспорядках в колонии 600 тысяч за помятое крыло: в Самаре участники ДТП жалуются на странное судебное дело Любитель пьяного вождения из Тольятти отправится в колонию-поселение за ДТП с пострадавшим Главарь самарской сети торговцев героином "Балу" не смог добиться УДО

Суды Происшествия

Экс-сотрудника МЧС из Самары осудили за трудоустройство "мертвых душ"

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 111
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Промышленный районный суд Самары рассмотрел уголовное дело бывшего начальника ФКГУ "Специальное управление № 39" ФПС МЧС России полковника внутренней службы Владимира Максимова. Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает региональное УФСБ.

Напомним, с 2016 по 2023 г. Максимов назначил на вакантные должности в управлении девять человек, которые фактически не работали. Зато фиктивным работникам начисляли зарплату, другие выплаты по должностям и даже повышенные премии — всего более 35 млн рублей.

"Специальное управление № 39" ФПС МЧС России обеспечивает пожарную безопасность на объектах ОПК, в том числе на предприятиях ракетно-космической промышленности, авиационного и космического двигателестроения. Поэтому своими действиями Максимов еще и ослаблял боевые пожарные расчеты, что увеличивало время реагирования, обнаружения возгораний и снижало качество профилактических мероприятий и тушения пожаров.

Суд назначил Владимиру Максимову четыре года условно и на два года запретил занимать определенные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2