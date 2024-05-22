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Александр Милеев: "Строительство высоток на Девятой просеке отменили лишь после моей жалобы в прокуратуру" В Самаре назначили нового главу департамента градостроительства Виталий Рябов возглавил городское хозяйство Тольятти Елена Атанова назначена первым замглавы Самары Скончался глава департамента общественных и внешних связей мэрии Самары Сергей Самарцев

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Александр Милеев: "Строительство высоток на Девятой просеке отменили лишь после моей жалобы в прокуратуру"

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вице-спикер Самарской губернской думы Александр Милеев категорически не согласен с результатами общественных обсуждений, связанных с высотной застройкой на Девятой просеке в столице губернии. Инициированное им заявление в правоохранительные органы сейчас находится в работе, и проверка продолжается. Но мэрия Самары уже отозвала свое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

Фото: предоставлено автором

Четырехлетняя "война"

Еще в 2020 году мэрия Самары выдала разрешение, в соответствии с которым был дан "зеленый свет" на строительство восьми многоэтажек на территории в 1,8 га на Девятой просеке. Предполагалось, что максимальный процент застройки здесь будет равен 70%. Однако с таким решением местных властей были несогласны ни жители, проживающие по соседству от будущей стройки, ни представитель законодательной власти.

Причины сопротивления оказались банальны и понятны: износившиеся коммуникации на Девятой просеке (частные коммуникации оказались не рассчитаны на жилые высотки); экологическая повестка; транспортный коллапс (к уже имеющимся пробкам добавятся автомобили новых жильцов, в связи с чем движение на данном отрезке в городе встанет намертво); отсутствие специально оборудованных парковок и многое другое.

Так как же получилось, что руководители компании "Терра" — Геннадий Радионов и Олег Иванчик получили разрешение "на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" и право на многоквартирную застройку?

Общественные обсуждения с сюрпризом

Ситуация начала проясняться, лишь когда жители обратились к вице-спикеру Самарской губернской думы Александру Милееву.

"Первое, что я сделал — направил запросы о документах, связанных с этим земельным участком. Оказалось, на слушаниях присутствовал всего один житель, проживающий в 12 километрах от участка под застройку. Но и тот представлял интересы собственников земли. В департаменте градостроительства мне предоставили копии 65 заявлений — нарисованных как "под копирку", одной рукой. У половины голосующих паспортные данные сотрудников компании-застройщика".

Учитывая то, что несогласие с застройкой выразили свыше 100 местных жителей, голоса которых по какой-то причине услышаны не были, вице-спикер обратился в прокуратуру.

Застройщик с низким рейтингом

Александр Милеев обратил внимание и на репутацию застройщика. С момента получения разрешения компания "Терра" была переименована в "Терра-М". Сервисы проверки и анализа контрагентов показали, что ООО имеет низкий рейтинг по надежности. Годом ранее налоговые орган заблокировали все операции по счетам фирмы. В настоящее время рассматривается дело о банкротстве. Компания фигурирует в суде как ответчик в деле на сумму более 38 млн рублей.

В настоящее время проверка продолжается, но Администрация городского округа Самара уже отменила предыдущее решение, одобряющее отклонение от первоначальных норм разрешенного одноэтажного строительства.

Резюмируя, депутат заявил, что и дальше намерен активно участвовать в вопросах недопущения строительства. "Как депутат, я и дальше буду принимать активное участие в этом процессе. Важно защитить права жителей города", — резюмировал Александр Милеев.

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