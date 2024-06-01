Полузащитник "КС" Орозко: "Мне бы хотелось, чтобы моя семья тоже жила в России"

Аргентинский полузащитник "Крыльев Советов" Франко Орозко хочет перевезти свою семью в Россию. Об этом он заявил "Матч ТВ".

"Я узнал Россию, очень большая, красивая страна. Мне бы хотелось, чтобы моя семья тоже здесь жила. Самара мне нравится, спокойный город", - сказал он.

Напомним, Орозко перешел в самарский клуб зимой на правах аренды из аргентинского "Лануса". Контракт рассчитан до конца 2024 года.