Полузащитник "КС" Орозко: "Мне бы хотелось, чтобы моя семья тоже жила в России"

Аргентинский полузащитник "Крыльев Советов" Франко Орозко хочет перевезти свою семью в Россию. Об этом он заявил "Матч ТВ".
"Я узнал Россию, очень большая, красивая страна. Мне бы хотелось, чтобы моя семья тоже здесь жила. Самара мне нравится, спокойный город", - сказал он.
Напомним, Орозко перешел в самарский клуб зимой на правах аренды из аргентинского "Лануса". Контракт рассчитан до конца 2024 года.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?