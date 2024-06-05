Жители Куйбышевского района Самары получили квитанции за май от "ЭнергосбыТ Плюс"

Свыше 16 тысяч жителей Куйбышевского района Самары получили квитанции за отопление и горячее водоснабжение от АО "ЭнергосбыТ Плюс". Для удобства клиентов в платежном документе указана вся необходимая информация для оперативного взаимодействия с поставщиком энергоресурсов.

Теперь новым клиентам доступен целый ряд удобных онлайн-сервисов, которые помогут решить любой вопрос не выходя из дома. Воспользовавшись дистанционными каналами, жители района смогут уточнить начисление за тепло, передать показания приборов учета, подписаться на получение электронной квитанции, задать вопрос представителю организации.

"Благодаря развитой сети онлайн-сервисов каждый наш клиент сможет решить большинство вопросов в режиме 24/7. И первый шаг, с которого следует начать, - регистрация в Личном кабинете. С порядком регистрации в этом сервисе можно ознакомиться в квитанции", - отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.

При возникновении вопросов можно обращаться в Личный кабинет, на официальный сайт samara.esplus.ru или в любой из офисов обслуживания энергокомпании.