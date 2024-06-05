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Суды Происшествия

Предпринимателя из Самары осудили за сокрытие от налоговой 34 млн рублей

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд рассмотрел уголовное дело о налоговом преступлении на 34 млн рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 2021 г. директор ООО решил расходовать средства через счета контрагентов - из-за того, что налоговая приостановила операций по счетам его фирмы и вынесла решение о принудительном взыскании недоимки. Таким образом, мимо ФНС прошли 34 млн рублей.

Подсудимый не признал вины. Ему назначили штрафа 800 тыс. рублей.

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