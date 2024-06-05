Предпринимателя из Самары осудили за сокрытие от налоговой 34 млн рублей

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело о налоговом преступлении на 34 млн рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В 2021 г. директор ООО решил расходовать средства через счета контрагентов - из-за того, что налоговая приостановила операций по счетам его фирмы и вынесла решение о принудительном взыскании недоимки. Таким образом, мимо ФНС прошли 34 млн рублей.
Подсудимый не признал вины. Ему назначили штрафа 800 тыс. рублей.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!