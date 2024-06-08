16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарец лишился денег, купив "горящую" путевку у мошенника Троих самарцев обвиняют в 10 эпизодах сбыта наркотиков В Самарской области украли 2 км нефтепровода В СК прокомментировали задержание главы БМСЭ Константина Борисова Силовики задержали нового главу БМСЭ Самарской области Константина Борисова

Преступления Происшествия

Троих самарцев обвиняют в 10 эпизодах сбыта наркотиков

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей областного центра, обвиняемых в совершении 10 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что организатор преступной группы — 27-летний житель Самары в 2023 г. стал предпринимать активные действия по поиску сообщников, а также по организации каналов сбыта запрещенных веществ. Он вовлек в преступную группу двух ранее судимых мужчин. С ними организатор познакомился, когда отбывал наказание в одной из исправительных колоний.

Продумав способ совершения преступлений и структуру сообщества, распределили конкретные функциональные обязанности между его участниками, согласно которым, каждый из них выполнял строго отведенную ему роль. Реализация запрещенных веществ планировалась бесконтактным способом через Интернет-магазин и путем организации тайников-закладок. Довести до конца свой преступный замысел мужчины не смогли, так как их деятельность пресекли сотрудники полиции.

Злоумышленники были поочередно задержаны на территории Куйбышевского района Самары. Из оборудованных задержанными тайников и находящегося в их пользовании автомобиля полицейские изъяли пластилин, упаковочные материалы, электронные весы, разделочную доску и свертки с веществом светлого цвета. Согласно проведенной в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области экспертизе, изъятое вещество является наркотическом средством — мефедрон, общей массой более 280 граммов.

Следователем собраны исчерпывающие доказательства причастности задержанных к инкриминируемым преступлениям. Участникам преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30