Троих самарцев обвиняют в 10 эпизодах сбыта наркотиков

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей областного центра, обвиняемых в совершении 10 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что организатор преступной группы — 27-летний житель Самары в 2023 г. стал предпринимать активные действия по поиску сообщников, а также по организации каналов сбыта запрещенных веществ. Он вовлек в преступную группу двух ранее судимых мужчин. С ними организатор познакомился, когда отбывал наказание в одной из исправительных колоний.

Продумав способ совершения преступлений и структуру сообщества, распределили конкретные функциональные обязанности между его участниками, согласно которым, каждый из них выполнял строго отведенную ему роль. Реализация запрещенных веществ планировалась бесконтактным способом через Интернет-магазин и путем организации тайников-закладок. Довести до конца свой преступный замысел мужчины не смогли, так как их деятельность пресекли сотрудники полиции.

Злоумышленники были поочередно задержаны на территории Куйбышевского района Самары. Из оборудованных задержанными тайников и находящегося в их пользовании автомобиля полицейские изъяли пластилин, упаковочные материалы, электронные весы, разделочную доску и свертки с веществом светлого цвета. Согласно проведенной в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области экспертизе, изъятое вещество является наркотическом средством — мефедрон, общей массой более 280 граммов.

Следователем собраны исчерпывающие доказательства причастности задержанных к инкриминируемым преступлениям. Участникам преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.