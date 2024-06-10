В Самаре начались работы на месте будущего литературного сквера

По инициативе депутата Государственной Думы Александра Хинштейна в Самаре на улице Фрунзе рядом с музеем-усадьбой Алексея Толстого будет оборудован литературный сквер.

На прошлой неделе во время работы парламентария в Самаре прошло выездное совещание на месте будущего литературного сквера. В нем приняли участие представители городской администрации, представители РВИО, архитектор, и сотрудники подрядной организации.

Напомним, по инициативе Александра Хинштейна на месте "дикой" автостоянки появится современный, красивый, благоустроенный сквер с масштабным памятником Алексею Толстому — великому российскому писателю, одному из самых знаменитых самарцев. Причем, денег из городского, регионального бюджетов на это не будет затрачено ни копейки. Памятник изготавливает Российское военно-историческое общество, оборудование сквера финансируется за счет привлеченных депутатом спонсорских средств.

"Получается очень интересно, ничего подобного в Самаре до сих пор не было. Не хочу раньше времени рассказывать подробности и детали. Уверен, что жители Самары и гости города уже скоро смогут сами все это оценить. Наша задача — открыть сквер вместе с памятником уже ко дню города в сентябре 2024 года", — отметил депутат

В понедельник, 10 июня, на месте будущего сквера начались подготовительные работы.