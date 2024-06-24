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Около парка Металлургов построят многоуровневую парковку

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во время комплексного развития территории (КРТ) около парка им. 50-летия Октября (Металлургов) планируется обустройство 2064 парковочных мест. Информация об этом содержится в проекте планировки площадки.

Сейчас в квартале располагается обычная автостоянка Сейчас в квартале располагается обычная автостоянка
Фото: Волга Ньюс

Под КРТ попали два несмежных участка. Первый находится в границах улиц Советской, Нагорной, Ташкентского переулка и проспекта Юных Пионеров, второй — между улицами Нагорной, Пугачевской и Ставропольской. Общая площадь составляет 12,6 га.

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Мэрия Самары предприняла вторую попытку раздачи земли со старыми домами застройщикам для комплексного развития территорий (КРТ). Пока идут суды с бизнесменами прошлой волны, победители новых аукционов приступили к подготовке проектов. Волга Ньюс запускает серию статей о том, какие кварталы ждет преображение, и что там появится. Начнем с территории в районе парка Металлургов. На месте полуразрушенных двухэтажек собираются построить целый микрорайон. Однако есть несколько подводных камней.

Инвестором выступает ООО "СЗ "Премьер-Инвестстрой" Анатолия Давидюка. Мэрия заключила договор с компанией. Согласно условиям соглашения, застройщик должен расселить и снести старые двухэтажки на площадке. Взамен он получит возможность возвести там новые дома.

Согласно проекту планировки, для машин обустроят подземные парковки и открытые плоскостные стоянки. Также во время четвертой очереди застройки, которая будет осуществляться в границах улиц Ставрополькой, Советской, проспекта Юных Пионеров и Ташкентского переулка, возведут многоуровневый паркинг.

Хватит ли такого количества парковочных мест — вопрос спорный. Ведь в рамках КРТ построят дома на 4544 квартир. Горожане уже высказали претензии.

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