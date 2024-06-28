Жителя Беларуси осудили в Тольятти за попытку сбывать наркотики

В Тольятти суд вынес приговор жителю Республики Беларусь за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В октябре 2023 г. мужчина договорился с незнакомцем о сбыте наркотиков через тайники. Он получил 50 г запрещенного вещества, но попался правоохранителям.
В итоге суд признал его виновным в 17 преступлениях и приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!