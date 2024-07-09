В аэропорту Пулково повредили самолет рейса до Самары

Наземные службы Пулково вывели из строя Superjet 100 авиакомпании "Россия". Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.
"Борт с 87 пассажирами готовился к выполнению рейса в Самару. После посадки пассажиров оператор телескопического трапа регулировал его положение. При подъеме "козырька" он повредил телетрапом дефлектор верхней кромки передней левой двери. Технический персонал провел оценку повреждений и пришел к выводу, что они выходят за пределы эксплуатационного допуска", — говорится в сообщении.
По информации телеграм-канала, самолет отстранили от полетов, а пассажиры с двухчасовой задержкой улетели на резервном воздушном судне.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...