В аэропорту Пулково повредили самолет рейса до Самары

Наземные службы Пулково вывели из строя Superjet 100 авиакомпании "Россия". Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.

"Борт с 87 пассажирами готовился к выполнению рейса в Самару. После посадки пассажиров оператор телескопического трапа регулировал его положение. При подъеме "козырька" он повредил телетрапом дефлектор верхней кромки передней левой двери. Технический персонал провел оценку повреждений и пришел к выводу, что они выходят за пределы эксплуатационного допуска", — говорится в сообщении.

По информации телеграм-канала, самолет отстранили от полетов, а пассажиры с двухчасовой задержкой улетели на резервном воздушном судне.