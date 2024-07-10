В Самаре произошла погоня на Московском шоссе

В среду, 10 июля, в Самаре случилась погоня на оживленной дороге. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Инцидент произошел на 23 км Московского шоссе. В какой-то момент участники ехали по встречной полосе. По словам свидетелей произошедшего, нарушитель чуть не сбил двоих полицейских.
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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...