Виновником погони на Московском шоссе в Самаре оказался пьяный тольяттинец

ГУ МВД России по Самарской области прокомментировало инцидент с погоней на Московском шоссе в Самаре.
Напомним, инцидент на одной из самых оживленных магистралей областной столицы произошел 10 июля. На видеозаписях очевидцев видно, что погоня проходила, в том числе по встречной полосе.
На 1059 км трассы М-5 автоинспекторы из Красноярского района решили остановить Lada Vesta. Водитель не подчинился и попытался скрыться. Началось преследование. Нарушителя смогли остановить в районе дома № 30 в 3 квартале пос. Красная Глинка. За рулем был 33-летний тольяттинец с признаками опьянения. Он отказался проходить медосвидетельствование.
На автомобилиста составили протоколы по нескольким административным статьям, а Lada Vesta отправили на штрафстоянку.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...