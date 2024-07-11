Виновником погони на Московском шоссе в Самаре оказался пьяный тольяттинец

ГУ МВД России по Самарской области прокомментировало инцидент с погоней на Московском шоссе в Самаре.

Напомним, инцидент на одной из самых оживленных магистралей областной столицы произошел 10 июля. На видеозаписях очевидцев видно, что погоня проходила, в том числе по встречной полосе.

На 1059 км трассы М-5 автоинспекторы из Красноярского района решили остановить Lada Vesta. Водитель не подчинился и попытался скрыться. Началось преследование. Нарушителя смогли остановить в районе дома № 30 в 3 квартале пос. Красная Глинка. За рулем был 33-летний тольяттинец с признаками опьянения. Он отказался проходить медосвидетельствование.

На автомобилиста составили протоколы по нескольким административным статьям, а Lada Vesta отправили на штрафстоянку.