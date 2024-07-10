16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Напали на цыган и бизнесмена: суд оставил за решеткой организатора "банды столяра" Жителя Самары осудили за сообщение о теракте на площади Куйбышева Жительница Сызрани отсудила 0,5 млн рублей у предприятия, по вине которого затопило ее жилой дом Автомобилист взыскал почти полмиллиона за упавшее дерево в Самаре В Самаре суд лишил прав водителя автомобиля Land Rover, сбившего пешехода на тротуаре

Суды Происшествия

Самарчанка, сбившая насмерть мотоциклиста, заплатит компенсацию 2 млн рублей

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре виновницу ДТП заставили выплатить семье погибшего водителя и пострадавшего пассажира компенсацию морального вреда. Об этом сообщает УФССП России по Самарской области.

Ранее самарчанка, выезжая с парковки, пересекла двойную сплошную и столкнулась с мотоциклом. В результате водитель двухколесного транспорта погиб, а пассажир получил тяжкие травмы.

Суд назначил женщине три года принудительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства. Также ее обязали выплатить супруге погибшего и его несовершеннолетним детям 1,5 млн руб. и в пользу пострадавшего пассажира — 400 тыс. рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4