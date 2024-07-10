Самарчанка, сбившая насмерть мотоциклиста, заплатит компенсацию 2 млн рублей

В Самаре виновницу ДТП заставили выплатить семье погибшего водителя и пострадавшего пассажира компенсацию морального вреда. Об этом сообщает УФССП России по Самарской области.

Ранее самарчанка, выезжая с парковки, пересекла двойную сплошную и столкнулась с мотоциклом. В результате водитель двухколесного транспорта погиб, а пассажир получил тяжкие травмы.

Суд назначил женщине три года принудительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства. Также ее обязали выплатить супруге погибшего и его несовершеннолетним детям 1,5 млн руб. и в пользу пострадавшего пассажира — 400 тыс. рублей.