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Суды Происшествия

Экс-глава БМСЭ Дмитрий Драч обжаловал приговор

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 10 июля, Самарский областной суд приступил к рассмотрению жалобы адвокатов по делу бывшего руководителя регионального бюро медико-социальной экспертизы Дмитрия Драча и его бывшего заместителя Александра Кудряшова.

Фото: Антон СЕНЬКО

Напомним, по версии следствия, в 2018 г. для нужд БМСЭ Драч приобрел у своей знакомой Элеоноры Калмыковой 10 зданий бывшей кондитерской фабрики на ул. Молодогвардейской, 33 по завышенной цене. Ущерб бюджету составил 280 млн рублей. Вскоре появилось уголовное дело о мошенничестве.

В июле 2019 г. прокуратура поставила перед следственными органами вопрос о прекращении уголовного преследования Драча. Якобы на предварительном следствии не нашли доказательств вины чиновника. В октябре 2019 г. Драч вернулся на должность руководителя БМСЭ, но дело продолжили расследовать.

Кроме того, как утверждал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, у Драча были влиятельные покровители, в том числе в бывшем руководстве Генпрокуратуры. Из-за этого руководство Минтруда РФ отказалось признавать ущерб. Добиться его увольнения удалось после обращения к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В 2021 г. Дмитрию Драчу предъявили новое обвинение — в злоупотреблении должностными полномочиями. Суть обвинения осталась примерно той же. Кроме Дмитрия Драча, обвиняемым по тому же уголовному делу проходил его бывший заместитель Александр Кудряшов.

Суд решил назначить Драчу девять лет колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности на три года. Кудряшову — восемь с половиной лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на три года. Суд постановил удовлетворить иск прокуратуры к подсудимым на 283 млн 774 тыс. рублей.

Сами осужденные с решением не согласны. В итоге их адвокаты приговор обжалуют. Следующее заседание по жалобе назначили на 9 августа.

Интересно, что пока судили Драча и Кудряшова, силовики "поймали" уже следующего главу БМСЭ. Константина Борисова подозревают в получении взятки.

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