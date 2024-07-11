Суд удалился на приговор по делу о хищении земли "семейной фирмой" экс-судьи Ефанова

Председатель Самарского районного суда Самары Валентина Сабанова удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора по делу бывших директоров фирмы "Эра" Олега Купцова, Сергея Кузина и экс-начальника отдела Самарского БТИ Андрея Зуева.

Соответствующую информацию разместили на сайте суда. Мужчинам вменяют в вину мошенничество, коммерческий подкуп и подделку документов - в зависимости от роли каждого. Речь в уголовном деле идет о хищении 40 га земли на острове Поджабный. Фирму "Эра" связывали с семьей теперь уже бывшего главы Шестого кассационного суда Александра Ефанова.

"Из уголовного дела в отдельное производство выделен материал, который, надеюсь, позволит привлечь к ответственности главных бенефициаров аферы: самого Ефанова и его сына Ивана. Напомню, рекреационные земли на Поджабном по мошенническим схемам были выведены из госсобственности. Афера легализовывалась через суд, возглавляемый Ефановым. В дальнейшем часть земель коррупционеры распределили между "своими" (Ефанову досталось 0,5 га), а другую выставили на продажу за 1 млн/сотка, хотя все 40 га перешли к "Эре" за 46,5 млн рублей. В ходе следствия подтвердилось все, о чем я писал и говорил. Мало того, что земли на Поджабном вообще не могли быть приватизированы, так как являются водным объектом. Но для их захвата была еще и предпринята криминальная схема: по бумагам, "Эра" якобы построила на арендованной земле базу отдыха из шести домов, которые мэрия даже ввела в эксплуатацию. Это позволило фирме Ефановых выкупить за бесценок все 40 га. В реальности никаких домов возведено не было, а их роль выполняли металлические вагончики, увезенные сразу после акта ввода", - писал в соцсетях депутат Госдумы Александр Хинштейн.

На одном из заседаний суда побывал и журналист Волга Ньюс. В тот день допросили свидетеля - сотрудника Минэнергетики Самарской области Антона Синкевича. С его слов, в рамках расследования в Минэнерго поступил запрос от МВД. Минэнерго региона ответило, что оно образовалось (после реорганизации) в 2011 г. и правоотношений с ООО "Эра" не было, на упомянутом участке отсутствуют сети водоснабжения, газоснабжения и нет сведений об объектах электросетей в государственной или муниципальной собственности.

Свидетель Любовь Разливинская рассказывала, что работает с Олегом Купцовым в одном здании - "Деловой мир" на ул. Урицкого, 19. "Олег - директор ООО "Плато". А я - директор ООО "Регионпроект". В 2010 была главинженером ПКМ "Русич", - рассказывала она.

Разливинская вспоминала, что "Русич" делал реконструкцию Оперного театра, спорткомплексы, "турбазу на Поджабном". Она рассказывала, что ей и коллегам приносили задание на проект небольшой турбазы, где нужно было разместить шесть модульных домов. Позже следователи ей показали фото зданий на участке, но, как утверждает Разливинская, на фото были какие-то вагончики.

Интересно, что у этой свидетельницы Олег Купцов уточнил, работала ли она в составе ГК "Уран", руководителем которой был Владимир Купцов. Разливинская ответила, что она работала не в "Уране", а в "Русиче". Сам Олег является племянником Владимира Купцова.

Кроме того, в суде прозвучало, что покупателями одного из участков у "Эры" упомянуты супруги Курылины. Экс-глава Жигулевска Александр Курылин был арестован заочно за дачу взятки теперь уже бывшему главе Шестого кассационного суда Александру Ефанову. Речь идет о машине Toyota, полученной Ефановым от Курылина якобы по договору пользования.

Ранее мы писали, что дом Александра Ефанова на Поджабном разбирают. Работы даже сняли на видео. Недавно стало известно, что мэрия планирует вообще запретить строительство жилья на острове.

Вменяемые сейчас Купцову, Кузину и Зуеву статьи обвинения предусматривают реальные сроки лишения свободы.