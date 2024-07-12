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Преступления Происшествия

Пенсионер из Самары отдал мошенникам сейф с драгоценностями жены

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре отправилось в суд уголовное дело о телефонном мошенничестве на более чем 2 млн рублей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В начале февраля 2024 г. 70-летнему самарцу позвонила неизвестная. Мужчина принял ее за сестру умершей жены и обратился по имени. Звонившая рассказала, что устроила в ДТП, в котором пострадала беременная. После этого трубку взял мужчина и объяснил, как вызволить родственницу из неприятностей — срочно собрать деньги.

Растерянный потерпевший решил достать сбережения из сейфа, где его покойная супруга при жизни хранила деньги и золотые украшения. Вот только открыть сейф не получилось, и пенсионер просто отдал его вместе с ключом приехавшему за деньгами незнакомцу и даже помог донести до машины.

На следующий день потерпевшему позвонила настоящая сестра жены, и он понял, что попался на удочку мошенников. Сумма ущерба превысила 2 млн рублей.

Полицейские смогли разыскать забравшего сейф подозреваемого. 21-летний парень признался, что работал "курьером" у мошенников, с которыми познакомился в интернете, когда искал подработку. Подозреваемый рассказал, что с трудом, но все же открыл сейф. Часть найденных денег он перевел "работодателю", а также сдал некоторые драгоценности в ломбард. При обыске у него изъяли часть похищенного: золотые украшения на сумму 590 тыс. руб. и более 100 тыс. руб. наличными.

Сейчас арестованы счета обвиняемого 300 тыс. руб. в целях возмещения ущерба.

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